爆「迷你足協8年A千萬」　黃國昌點名轟新潮流：檢調要睡多久？

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨立委黃國昌去年揭露「迷你足協」變造單據詐領教育部體育署補助弊案，黃國昌今（16日）表示，教育部終於在今天以「密件」的方式回覆查核報告，迷你足協過去8年竟一共A了國家1614萬，自己只有幾個問題，請問卓榮泰，新運動部還堅持要用包庇弊案的鄭世忠當部長嗎？請問檢調要睡多久？還是因為迷你足協跟鄭世忠背後有新潮流在罩，所以這些問題，都不再是問題？

黃國昌表示，去年3月，他公開揭露迷你足協，以偽造變造單據詐領教育部體育署補助弊案，10個月過去，經過9度詢問，教育部終於在今天總預算協商前，以「密件」的方式回覆會計師早在去年11月26日完成的查核報告。

黃國昌質疑，教育部整整拖了快3個月，才在總預算協商前以「密件」提供查核報告，是想替誰遮掩？看完報告他更是大驚失色，因為去年7月體育署回覆給他的初步報告，迷你足協應繳回（A走）103萬，結果，現在會計師查核完後，暴增十數倍，迷你足協過去8年一共A了國家高達1614萬。

黃國昌強調，自己只有幾個簡單的問題，請問卓榮泰，新成立的運動部，還堅持要用包庇弊案的鄭世忠當部長嗎？請問教育部，每一塊錢補助都是納稅人的血汗錢，為何列密？請問體育署，過去8年是怎麼核發補助的？請問檢調，迷你足協犯罪事實如此明確，何時打算醒來？

黃國昌質疑，還是因為迷你足協跟鄭世忠背後有新潮流在罩，所以這些問題，都不再是問題？

▼黃國昌爆迷你足協8年A千萬。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）