還有8.5億花去哪？被綠批「侵害搭火車安全」　黃國昌：預算刪定了

▲民眾黨立院黨團召開「蔡英文做得到，賴清德辦不到？賴政府無能，只會造謠」記者會，圖為立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨政府編列114年度總預算3兆1325億元成史上最高，立院民眾黨團共刪減2061億、凍結974億元，行政院長卓榮泰今（16）呼籲在野黨審慎使用手上權力，民進黨也發布一系列圖卡，其中批評立委黃國昌「侵害你搭火車安全」。對此，黃國昌痛批「這預算我刪定了」，自己追普悠瑪事故、太魯閣事故至今，居然還有人說他在侵害大家搭火車安全，「竟敢挑戰我黃國昌對鐵路安全重視」。

民眾黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍、立委張啓楷與黃珊珊16日下午召開「蔡英文做得到，賴清德辦不到？賴政府無能，只會造謠」記者會，痛批行政院院會後記者會，部會首長一字排開哭窮，猶如大型造謠詐騙現場。

黃國昌於記者會中拿出一張圖卡，是由民進黨官方臉書張貼，上面寫著「黃國昌正在侵害你搭火車的安全！」認為黃國昌提案內容「為維護運輸安全，減列5000萬元、凍結5000萬元」，質疑為減少台鐵事故，所以刪台鐵安全計畫預算，「黃國昌的邏輯怎麼了？把人命放哪裡？」

▲民進黨臉書痛批黃國昌刪減5000萬元、凍結5000萬元，侵害大家搭火車安全。（圖／翻攝自Facebook／民進黨）

黃國昌痛批，「我看完以後，我真的⋯」、「我正式跟交通部和台鐵宣布，這預算我刪定了！」大家可以仔細看他提案的內容，民進黨不敢將他提案內容完整給外界看，自己刪完後還有8億5000萬元預算，「去做了什麼事情？」

黃國昌直言，台鐵發生事故所造成的問題，還不夠多嗎？「我黃國昌從普悠瑪事故、太魯閣事故到今天，竟然有人說我在侵害大家搭火車的安全，我黃國昌追普悠瑪、太魯閣到今天，連這種假訊息都在散！我正告交通部長陳世凱、台鐵董事長，這預算我刪定了！」

黃國昌說，自己上會期在交委會質詢時，揭露台鐵浪費多少錢搞電動平交道升降，爛到不能用，還多幫廠商編列一億多元要變更電流供給系統，「敗家子莫此為甚！」結果不曉得是誰出的餿主意，「竟然敢挑戰我黃國昌對鐵路安全重視，你們真的是拿石頭砸自己的腳，我清楚告訴陳世凱跟台鐵董事長，這預算我刪定了！」