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迪士尼「壞貓魯斯佛」周邊來了！7-11推貓奴最愛兩大IP新春小物

▲▼7-11集結迪士尼臭跩壞貓「魯斯佛」、人氣IP「我不是胖虎」，開發超過40款周邊。（圖／業者提供）

▲7-11看好迪士尼臭跩壞貓「魯斯佛」人氣爆棚，開發多款周邊。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

除舊布新也可以超療癒！7-ELEVEN集結貓奴最愛兩大IP，看好迪士尼最萌反派《仙履奇緣》當中的臭跩壞貓「魯斯佛」人氣攀升，還有「我不是胖虎」，推出居家收納、出遊3C周邊超過40款，1月22日下午3點起快閃預購，2月3日起集點加購。

▲▼7-11集結迪士尼臭跩壞貓「魯斯佛」、人氣IP「我不是胖虎」，開發超過40款周邊。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN再度以迪士尼人氣爆棚的臭跩貓「魯斯佛」為主題，推出居家、3C、出遊周邊。（圖／業者提供）

7-ELEVEN再度以迪士尼人氣爆棚的臭跩貓「魯斯佛」為主題，推出全店精品「迪士尼魯斯佛萌喵派對系列」活動，開發超過30款周邊，入手價最低只要169元起。

▲▼7-11集結迪士尼臭跩壞貓「魯斯佛」、人氣IP「我不是胖虎」，開發超過40款周邊。（圖／業者提供）

▲「魯斯佛」周邊主打各式居家布置小物、3C生活用品。（圖／業者提供）

「魯斯佛」周邊主打各式居家布置小物、3C生活用品，像是「坐姿面紙套」是玩偶也是衛生紙收納套。還有魯斯佛大頭設計的「造型搥背棒」，是為僵硬的肩膀、雙腿敲打按摩的最佳配備。羊羔毛「圓桶收納袋」觸感溫暖，大容量設計，是新年大掃除收納衣物、玩具、雜物的好幫手。

▲▼7-11集結迪士尼臭跩壞貓「魯斯佛」、人氣IP「我不是胖虎」，開發超過40款周邊。（圖／業者提供）

▲▼「公仔香氛擴香瓶」適合新年佈置，還有「造型搥背棒」是敲打肩膀最佳配備。（圖／業者提供）

▲▼7-11集結迪士尼臭跩壞貓「魯斯佛」、人氣IP「我不是胖虎」，開發超過40款周邊。（圖／業者提供）

另外還有新年居家布置推薦的「COCODOR公仔香氛擴香瓶」、「兩用造型抱枕毯」、「造型刮泥地墊」，以及新年走春必備的「口袋行動電源」、「快充行動電源」、「行李電子秤」、「真無線藍牙耳機」等豐富選擇。

▼7-11集結迪士尼臭跩壞貓「魯斯佛」周邊。（圖／業者提供）

▲▼7-11集結迪士尼臭跩壞貓「魯斯佛」、人氣IP「我不是胖虎」，開發超過40款周邊。（圖／業者提供）

同時推出農曆新年超應景的IP「我不是胖虎 開運限定虎貴來」活動，集結超過10款過年必備的可愛小物，包含蛇麼都有的開運「立體春聯」，還有新年求財運亨通的可愛擺飾「胖虎舉元寶公仔」、兼具儲蓄功能的「有錢花存錢筒」，還有「造型擦手巾」、「長門簾」、「水晶布地墊」等超應景的除舊布新選物。更特別推出小7集點卡限定開賣的SOL開放式安全帽，出門兜風超可愛。

▲▼7-11集結迪士尼臭跩壞貓「魯斯佛」、人氣IP「我不是胖虎」，開發超過40款周邊。（圖／業者提供）

▲7-11推出「我不是胖虎」新春周邊。（圖／業者提供）

▲▼7-11集結迪士尼臭跩壞貓「魯斯佛」、人氣IP「我不是胖虎」，開發超過40款周邊。（圖／業者提供）

▲▼「胖虎舉元寶公仔」、「有錢花存錢筒」超應景。。（圖／業者提供）

▲▼7-11集結迪士尼臭跩壞貓「魯斯佛」、人氣IP「我不是胖虎」，開發超過40款周邊。（圖／業者提供）

兩大IP快閃購自1月22日下午3點起至2月2日，期間到門市櫃檯直接預購；2月3日下午3點起至2月18日集點購接力，OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點電子點數，集滿6點可加價購1款。

●全家應景伴手禮

全家便利商店近來規劃新年端架，販售多款春節獨家商品，其中「超巨版辛拉麵」十分吸睛，外層的巨大杯麵體則是一個保冷袋，時尚可愛又實用，內含6杯辛杯麵，無論獨自享用或與家人、好友分享都適合，優惠價439元。

▲全家獨賣「超巨版辛拉麵」。（圖／業者提供）

全家獨家特色限定商品還有「蠟筆小新日式鐵板炒麵」，更有10款角色貼紙隨機附贈，原價699元，優惠價499元。

▲全家獨家特色限定商品還有「蠟筆小新日式鐵板炒麵」。（圖／業者提供）

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魯斯佛7-11我不是胖虎新春周邊

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