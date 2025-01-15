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咖啡10元、半價喝！超商限5天優惠懶人包　指定商品買1送1

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11指定飲品「第二杯10元」。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

無論有沒有領年終，荷包君能省必須省！全家今（15）日起至19日連續5天推出會員限定優惠，多項飲品、零食「買1送1」，還有咖啡、霜淇淋「第二件10元」。萊爾富也同步限時5天推出優惠，泡麵買1送1、指定品兩件更省；7-11也有指定飲品第二杯10元、買1送1。

★全家

全家1月15日至19日連續5天，會員限定多項好康優惠。包括咖啡大杯特濃美式、特濃拿鐵「第二杯10元」，霜淇淋也有第二支10元優惠。此外能量飲、自有品牌咖啡拿鐵（椰子及香蕉風味）、蛋捲等零食享「買1送1」、Airwaves超涼喉糖加1元多1件。生活用品也能趁機囤，全家自有品牌衛生紙「任選3件199元」。

▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富1月15日至19日「限時殺5日」祭出多項好康，LCA活菌發酵乳任選第二件10元，農心爽口海鮮味烏龍麵「買1送1」、林鳳營鮮乳任選2件169元、伊藤園蜜桃紅茶第二件只要5元，雞蛋柳丁一袋特價38元。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

此外，萊爾富再度推出深受好評的「咖啡Happy hour」活動，即日至2月2日「每周六日」上午10點到下午2點，大杯美式、拿鐵，冰熱任選，單杯只要29元。

▼萊爾富再度推出深受好評的「咖啡Happy hour」。（圖／業者提供）

▲▼超商週末優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11將從1月17日至1月19日，5款指定飲品優惠：

皇家伯爵紅茶拿鐵，第2杯10元（原價55元、特價33元）。
贅澤八女抹茶拿鐵，第2杯10元（原價55元、特價33元）。
咖啡珍珠歐蕾，買1送1（原價75元、特價38元）。
大杯精品美式，第2杯10元（原價100元、特價55元）。
韓柚風味青茶，第2杯10元（原價75元、特價43元）。

▼7-11指定飲品限時三天優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商週末優惠。（圖／業者提供）

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