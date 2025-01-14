拜地基主「大雞腿」超商就能買！7-11推「滷肉刈包」搭熱湯更省

▲7-11與台南晶英酒店主廚共同開發「晶英滷肉刈包」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

農曆年味越來越濃，7-ELEVEN「星級饗宴」與台南晶英酒店主廚共同開發「晶英滷肉刈包」，不到百元就能吃，1月21日前搭配豬血湯、四神湯等指定湯品，還享88折優惠。而考量春節假期許多店家未營業，7-11也推出多款適合祭拜地基主的「大雞腿」系列商品，方便民眾準備。

▲1月21日前搭配指定湯品（酸菜豬血湯或阿桐阿寶四神湯）可享88折優惠。（圖／業者提供）



7-ELEVEN攜手台南晶英酒店主廚將旗下中餐廳晶英軒，將招牌名菜「黑晶叉燒」變身為「晶英滷肉刈包」，以古法滷煮軟嫩豬五花，肉重量較去年提升80%，吃起來豐潤、不膩口，搭配鹹香微辣酸菜，也可依個人喜好撒上甜甜花生糖粉，口味層次豐富，包裝更有貼心不沾手設計，方便隨時享用。

「晶英滷肉刈包」售價88元，等於不到百元就能吃，即日起至1月21日OPENPOINT APP會員還可以用1點加價78元購買，1月21日前搭配指定湯品（酸菜豬血湯或阿桐阿寶四神湯）可享88折優惠。

▲哈燒專櫃也推出現烤「古早味烤雞腿」，2月4日前2件99元超值優惠。（圖／業者提供）

為了滿足年節拜拜需求，傳聞地基主喜歡吃雞腿，民眾通常準備雞腿或雞腿便當，特別是除夕當天，雞腿相關商品銷售可較前周翻倍成長，7-ELEVEN祭出多款雞腿商品，包含新春包裝的雞腿便當「極饗-豪華奮起湖特製便當」。1月22日起自有品牌御料小館與21風味館合作，將推出冷凍規格適合存放在冰箱的「御料小館x21Plus 美式烤雞腿」。

另外哈燒專櫃也推出現烤「古早味烤雞腿」，2月4日前還可享2件99元超值優惠，鎖定住宅、商業型門市加強備貨，便利民眾準備除夕祭拜需求。

●全家X神明便利商店推「財神指定大雞腿油飯」

▲「財神指定大雞腿油飯」適合春節拜拜。（圖／全家提供）

全家新春限定「開運鮮食」系列，今年攜手人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》，推出6款充滿年節氣息的開運新品，其中「財神指定大雞腿油飯」可說是拜拜首選，油飯以木桶傳統工法炊煮，配料以香菇及金勾蝦拌炒，再加上滷製入味的特選大雞腿，售價129元；若到全家店舖LINE群組參與店長團購，還享團友限定優惠價「2入238元」。

▲全家合作《神明便利商店》，推出開運新品美食。（圖／全家提供）

其他開運鮮食還有「年年魷魚香菇炊飯飯卷」、「黃金滿袋熔岩匹克堡」，還有超古錐的「雞腿造型麵包」喜氣應景，拜土地公也能可愛又方便。

而全家minimore甜點同步推出2款開運新品，包括鹹味小點「白醬海味鹹派」，以及「大橘大利泡芙」。