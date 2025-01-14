超商咖啡「買1送1、買20送20」！春節前趕工省荷包優惠一次看

▲超商咖啡「買20送20」趁便宜囤起來。（圖／萊爾富提供）

記者林育綾／綜合報導

春節前趕工總是特別忙，需要咖啡提神「續命」！萊爾富近來狂撒咖啡優惠，即日起至1月22日大杯美式「買20送20」，拿鐵也有「買20送15」。全家也有特濃美式「9杯299元」、特濃拿鐵「7杯299元」組合，相當於6折優惠。7-11更有空前最狂「濃萃美式365杯8888元」組合，換算一杯24元，比買1送1更划算。

★萊爾富

萊爾富門市今（1月14日）還有「抗寒精選」優惠，中杯特濃美式（原價45元）、中杯特濃拿鐵（原價55元）、中杯香橙美式（原價45元）、中杯黑糖薑茶（原價45元），同品項「買1送1」。

▼萊爾富門市咖啡優惠。（圖／業者提供）



另在萊爾富APP內的「整買零取」，即日起至1月22日推出大杯美式「買20送20」、大杯拿鐵「買20送15」，最低相當於5折，可寄杯、冰熱任選。

▼萊爾富APP咖啡優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11即日起至1月23日，在OPENPOINT行動隨時取推出空前的「蛇年前哨戰」組合優惠，會員購買後，活動期間轉贈給其他會員，還能抽等值OPENPOINT點數，最高16,888點（1點=1元）。

咖啡可兌換至2025年12月31日，同品項、同規格及同價位可冰熱互換，限量組數、會員限購組數、兌領期限等活動相關資訊，請見OPENPOINT APP說明。

CITY PRIMA大杯精品美式或大杯精品拿鐵16888元365杯 (限量1688組) 抽1名。

CITY CAFE濃萃美式365杯8888元 (限量2萬組) 抽2名。

CITY CAFE濃萃拿鐵268杯8888元 (限量2萬組) 抽2名。

CITY CAFE特大杯美式56杯1688元 (限量10萬組) 抽2名。

CITY CAFE特大杯拿鐵42杯1688元 (限量10萬組) 抽2名。

CITY TEA經典純奶茶/四季春奶青任選66杯1688元 (限量5萬組) 抽2名。

CITY PRIMA中杯精品拿鐵或中杯精品美式37杯1688元 (限量5萬組) 抽2名。

▼OPENPOINT「蛇年前哨戰」優惠。（圖／業者提供）



★全家

全家APP隨買跨店取，即日起至1月24日推出「陪你好運九九」組合優惠：

特濃美式9杯299元（原價每杯55元，特價34元）。

特濃拿鐵7杯299元（原價每杯65元，特價43元）。

卡布奇諾8杯299元（原價每杯60元，特價38元）。

搖搖茶吧55元系列，8杯299元（原價每杯55元，特價38元）。

搖搖茶吧65元系列，7杯299元（原價每杯65元，特價43元）。

▼全家1月8日至1月24日「陪你好運九九」優惠。（圖／業者提供）