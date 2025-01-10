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7-11開賣「草莓之王霜淇淋」！第二支10元、半價優惠時段出爐

▲▼7-11「COLD STONE複合店」推出「雙莓樂園冰淇淋」回歸，而「酷聖霜」門市則推出「草莓卡士達霜淇淋」。（圖／業者提供）

▲7-11「酷聖霜」販售門市推出「草莓卡士達霜淇淋」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

寒流來還是想吃冰！看好冬季草莓盛產，7-11在全台「COLD STONE複合店」推出「雙莓樂園冰淇淋」回歸，而「酷聖霜」門市則推出「草莓卡士達霜淇淋」，還添加日本「草莓之王」。2月18日前每周五、六、日享「第2件半價」、1月28日至2月2日春節假期還有「第2件10元」，莓果控可把握。

▲▼7-11「COLD STONE複合店」推出「雙莓樂園冰淇淋」回歸，而「酷聖霜」門市則推出「草莓卡士達霜淇淋」。（圖／業者提供）

▲冬季讓人期待的「雙莓樂園冰淇淋」，近來在7-11「COLD STONE複合店」回歸。（圖／業者提供）

冬季讓人期待的「雙莓樂園冰淇淋」，近來在7-11全台263家「COLD STONE複合店」回歸，今年推出全新升級版本，融合濃郁乳香的優格冰淇淋，搭配微酸微甜的草莓醬，再加入甜脆藍莓丁，帶來豐富的口感層次。草莓與藍莓的雙重莓果組合，交織出味蕾盛宴。

此外，「酷聖霜」販售門市同步推出「草莓卡士達霜淇淋」，草莓口味冰淇淋長期以來都是酷聖石最受歡迎冬季甜品之一，這次還添加日本具「草莓之王」稱號的「甘王草莓」，濃郁的草莓香氣與卡士達香滑質地交融，甜中帶酸，幸福感滿載。

▲▼7-11「COLD STONE複合店」推出「雙莓樂園冰淇淋」回歸，而「酷聖霜」門市則推出「草莓卡士達霜淇淋」。（圖／業者提供）

▲即日起至2月18日，每周五、六、日購買3oz冰淇淋/霜淇淋，即享「第2件半價」。（圖／業者提供）

即日起至2月18日，每周五、六、日購買3oz冰淇淋/霜淇淋，即享「第2件半價」，霜淇淋需使用「icash 2.0」或「icash Pay」支付。

▲▼7-11「COLD STONE複合店」推出「雙莓樂園冰淇淋」回歸，而「酷聖霜」門市則推出「草莓卡士達霜淇淋」。（圖／業者提供）

▲活動期間只要購買3OZ酷聖石冰淇淋，即可加贈乾燥草莓丁一件。（圖／業者提供）

活動期間只要購買酷聖霜霜淇淋任2件，或3OZ酷聖石冰淇淋、阿法淇朵任一杯，即可加贈乾燥草莓丁一件，數量有限，贈完為止。為迎接春節，1月28日至2月2日新年期間，更推出全口味「第2件10元」驚喜特價；此外，每月10號的「酷聖石日」也有全口味「第2件10元」優惠。

全家霜淇淋、喝的霜淇淋優惠

全家便利商店Fami!ce霜淇淋持續推陳出新，受到消費者喜愛，此次首度攜手日本知名甜點品牌-FUJIYA不二家，近日推出冬季療癒系新口味「煉乳牛奶」，牛奶的清新與煉乳的甜蜜結合，咬下就能感受到滿滿濃厚的奶香味。綜合口味則搭配深受網友喜愛、熱烈敲碗回歸的「比利時巧克力」，煉乳與巧克力的雙重搭配，碰撞出濃郁火花。

▲全家首度與「FUJIYA不二家」聯名合作，全新推出「煉乳牛奶霜淇淋」，可搭配「比利時巧克力」成綜合口味。（圖／記者林育綾攝）

1月20日將推出第二波「草莓牛奶」口味，酸甜適中的草莓，搭配煉乳，可說是經典中的經典。

▲1月20日將推出「草莓牛奶」口味。（圖／記者林育綾攝）

▲全家「喝的霜淇淋」周末買1送1。（圖／業者提供）

全家霜淇淋也推出創新吃法，先前在體驗店限定推出造成話題的「喝的霜淇淋」，近日擴大販售，超過2000店都可買，將Fami!ce霜淇淋的甜蜜滋味與醇厚牛奶相互融合，帶來猶如現做奶昔的滑順口感，1月10日至12日「買1送1」限時優惠，奶昔控可把握機會！

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