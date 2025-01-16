陸委會：業務費預算剩1元「等於癱瘓」什麼事都做不了

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

在野黨近日提案，將陸委會的業務費預算砍到剩1元。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，這等於是要癱瘓陸委會，讓陸委會什麼事情都做不了，「一旦經費被刪除，我們將對中共的各種手段束手無策。」

梁文傑16日在陸委會例行記者會上提到，陸委會114年預算編列10億4千萬元，在各部會中算是比較少的，內政委員會在審查的時候砍了3千2百萬元，並凍結相當比例的預算。

梁文傑指出，最近在野黨更提案，要將陸委會的業務費全數刪除，減列為1元，作為兩岸事務的統籌協調機關，這等於是要癱瘓陸委會，「這樣陸委會什麼事都做不了！」

梁文傑說，「有人說，因為中共不肯和民進黨政府交流，所以陸委會沒有功能，不要佔預算，但事實上，陸委會不只是為了交流而存在，更重要的是要管理因為交流所產生的許多問題，還要面對中共對台灣各種統戰滲透的手段。」

梁文傑說，「台海情勢日益嚴峻，台灣必須積極掌握中國大陸內外部的形勢和對台的動向，陸委會的重要職掌之一，就是進行情勢研判，提供決策的參考，刪除陸委會研究中國大陸情勢的經費，就好比自廢武功、自斷手腳。」

梁文傑還說，「提醒大家，中共對台統戰滲透無孔不入，無所不用其極，近年不斷發生藉口交流，實際上是在散播假訊息、介入台灣選舉、偷竊軍事情報、挖腳高科技人才、發展間諜組織的事，這些都和陸委會有關，一旦經費被刪除，我們將對中共的各種手段束手無策。」