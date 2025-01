恐致癌！美國宣布禁用「食用色素紅色3號」　台灣使用名曝光

▲美國食用色素紅色3號在台灣稱為「食用紅色7號」。(示意圖/CFP)

文/中央社

美國食品暨藥物管理局(FDA)今天宣布禁止將俗稱「赤蘚紅」的食用色素紅色3號用於食品。將近35年前,FDA就曾以有致癌風險為由,禁止將食用色素紅色3號用於美妝用品。

美聯社報導,FDA官員批准由24位食品安全與健康倡議人士於2022年提出的請願,他們敦促FDA撤銷食用色素紅色3號的許可;紅色3號能讓某些糖果、糕點和酒漬櫻桃呈現鮮紅色。

FDA表示,由於一些研究發現紅色3號會使實驗室老鼠罹癌,因此出於「法律問題」採取此行動。官員還援引「戴蘭尼條款」(Delaney Clause),該條款要求FDA禁止任何證實會致癌的添加劑。

美國食用色素紅色3號又稱為「赤蘚紅」(Erythrosine),根據台灣衛福部食藥署網站,這款色素在台灣稱為「食用紅色7號」。這項禁令將其從食品、膳食補充品和口服藥物,如止咳糖漿中批准的色素名單中剔除。30多年前,FDA曾拒絕允許在化妝品和外用藥物中使用食用色素紅色3號,因為有研究顯示實驗室老鼠在食用後罹癌。

督導食品業務的FDA副局長瓊斯(Jim Jones)表示:「FDA正在採取行動,撤銷紅色3號在食品和口服藥物中使用的許可。證據顯示,高劑量紅色3號會導致實驗室公鼠罹癌。值得注意的是,紅色3號在公鼠中引發癌症的機制,並不會在人類身上發生。」

食品製造商必須在2027年1月前將紅色3號從產品中移除,而藥物製造商則必須在2028年1月前達成這項要求。其他國家仍允許在某些情況下使用這款食用色素,但進口食品必須符合美國的新要求。

發起請願、要求禁止在食品中添加紅色3號的消費者倡導組織公共利益科學中心(Center for Science in the Public Interest)負責人勞瑞(Peter Lurie)說:「這是FDA受到歡迎卻遲來的行動,終結了紅色3號在口紅中被禁用,卻允許用於糖果的雙重標準。」