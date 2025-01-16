恐致癌！美國宣布禁用「食用色素紅色3號」　台灣使用名曝光

▲美國食用色素紅色3號在台灣稱為「食用紅色7號」。（示意圖／CFP）

文／中央社

美國食品暨藥物管理局（FDA）今天宣布禁止將俗稱「赤蘚紅」的食用色素紅色3號用於食品。將近35年前，FDA就曾以有致癌風險為由，禁止將食用色素紅色3號用於美妝用品。

美聯社報導，FDA官員批准由24位食品安全與健康倡議人士於2022年提出的請願，他們敦促FDA撤銷食用色素紅色3號的許可；紅色3號能讓某些糖果、糕點和酒漬櫻桃呈現鮮紅色。

FDA表示，由於一些研究發現紅色3號會使實驗室老鼠罹癌，因此出於「法律問題」採取此行動。官員還援引「戴蘭尼條款」（Delaney Clause），該條款要求FDA禁止任何證實會致癌的添加劑。

美國食用色素紅色3號又稱為「赤蘚紅」（Erythrosine），根據台灣衛福部食藥署網站，這款色素在台灣稱為「食用紅色7號」。這項禁令將其從食品、膳食補充品和口服藥物，如止咳糖漿中批准的色素名單中剔除。30多年前，FDA曾拒絕允許在化妝品和外用藥物中使用食用色素紅色3號，因為有研究顯示實驗室老鼠在食用後罹癌。

督導食品業務的FDA副局長瓊斯（Jim Jones）表示：「FDA正在採取行動，撤銷紅色3號在食品和口服藥物中使用的許可。證據顯示，高劑量紅色3號會導致實驗室公鼠罹癌。值得注意的是，紅色3號在公鼠中引發癌症的機制，並不會在人類身上發生。」

食品製造商必須在2027年1月前將紅色3號從產品中移除，而藥物製造商則必須在2028年1月前達成這項要求。其他國家仍允許在某些情況下使用這款食用色素，但進口食品必須符合美國的新要求。

發起請願、要求禁止在食品中添加紅色3號的消費者倡導組織公共利益科學中心（Center for Science in the Public Interest）負責人勞瑞（Peter Lurie）說：「這是FDA受到歡迎卻遲來的行動，終結了紅色3號在口紅中被禁用，卻允許用於糖果的雙重標準。」