GTA真人版！女偷開救護車　「尾門敞開」市區狂飆10km：要救人

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市消防局新興分隊今(5日)出勤載送病患到醫院，未料卻有一名女子趁救護人員走進急診室時，竟直接打開駕駛座車門，將救護車偷開走，宛如《俠盜獵車手》真人版，所幸半個小時後就在高雄港落網。而女子在市區一路開了逾10公里，且救護車尾門一路敞開，超級誇張，女子到案後則表示「是要去救人」。

▲▼高雄女偷開民間救護車不成，見消防局救護車抵達急診室，化身俠盜獵車手偷開救護車 。（圖／記者許宥孺翻攝）

事件發生在5日上午11點多，當時消防局新興分隊載送一名洗腎患者到高雄榮總就醫，由於女患者有即時生命危險，救護車開到急診室門口後，救護人員立即下車將患者送進醫院就醫。

未料，救護人員走出急診室外，發現救護車竟不翼而飛，立即報警。警方通報線上警網攔截圍捕，並透過救護車車輛定位系統，發現救護車沿左營區大中路、翠華路、中華路、鼓山三路，一路往南行駛至蓬萊二路，至少約10公里。

▲高雄女在市區狂開10公里。（圖／記者許宥孺攝）



港警最後在高雄港區內將女子圍捕，女子也乖乖配合下車接受逮捕，不過女子疑似情緒不穩，訊後將依刑法竊盜及妨害公務罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

▲高雄女在高雄港區被圍捕。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調閱監視器時，發現41歲蔡姓女子當時是搭乘計程車到高雄榮總急診室，不過沒有掛號看診，她一度躺在一台民間救護車上，疑似想要偷開民間救護車，但沒有得逞，發現消防局救護車抵達急診室門口，且駕駛座車門可順利打開，便順手把車開走，而駕駛過程中，救護車尾門一路敞開。

▲高雄市消防局救護車被偷開走 。（圖／記者許宥孺攝）



消防隊表示，該部救護車車齡約3、4年，新車含裝備造價約500多萬，經過此次教訓，往後會教育同仁，下車應確實將鑰匙拔起才能離開。雖女子未關閉車門，沿途掉出一包救護包，但被善心民眾撿起並送至左營分隊，經清點後沒有財物損失。女子到案後表示，「開走救護車是要去救人」。