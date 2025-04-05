赴泰旅遊注意！　5／1起入境前先上網填「電子入境卡」

▲泰國政府宣布，5月1日起入境泰國需要事先填寫電子入境卡。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者王佩翊／綜合報導

泰國政府2024年為促進旅遊收入，大舉開放多國旅客觀光免簽，但卻也因此引發多起拐賣、犯罪事件。為了掌控旅客入境後的動向，以防泰國成為犯罪溫床，泰國政府宣布，自5月1日起，所有旅客都需事先上網填寫電子入境卡。

泰國移民局4日宣布，從5月1日起，所有非泰籍的旅客在透過陸海空關口入境泰國前，都需在入境泰國前3天上網填寫電子入境卡（Thailand Digital Arrival Card, TDAC），其中包含個人資訊、航班資料和住宿地點等資訊。

泰國政府2024年7月大幅開放免簽國家的數量，此舉雖有效促進了觀光業發展，但也導致不肖人士利用免簽入境後，將泰國作為犯罪基地，做出違法勾當。甚至有犯罪集團利用泰國免簽政策，將遊客騙到泰國後，再拐到緬甸的詐騙園區當豬仔，相關事件頻傳也引發全球關注。

以往所有外國旅客進入泰國時都需填寫TM6入境卡，其中詳細記載個人資訊、航班資料和住宿地點等，需在離境時繳回給泰國移民單位。不過為了吸引更多旅客，同時減少入境流程，泰國自2022年起暫停此規定。暫時停止填寫TM6的措施將於4月底到期，泰國政府目前無意改變免簽政策，而是改為使用TDAC。

TDAC將取代TM6入境卡的原有功能，但改用線上系統，以加快旅客出入境速度，並消化因免簽而大幅增長的旅客人數。

移民局指出，旅客可以在入境前3天上網登記，例如5月1日入境，4月28日即可填寫資料。長居泰國的非泰籍人士也需登記，只是系統目前仍在調整中，待修整完畢，這些人士就能選擇泰國作為居住地。

泰國政府認為，TDAC系統有助於追蹤外國旅客動向，並希望藉此提高遊客對泰國旅遊安全的信心。