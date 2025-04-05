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西門遭醉男拿西瓜刀猛砍險喪命　韓國大學生：以為台灣治安好

記者黃資真／台北報導

一名來台留學的韓籍申姓男大生今(5日)凌晨6時許，在西門町參加友人生日趴，另名路過的台灣人周姓男子自認遭嘲笑，竟拿開山刀攻擊，導致申男背部中刀，所幸並無生命危險，稍早他在Threads上還原事發經過，更坦言會重新思考是否要繼續留在台灣就學。

▲▼韓國留學生參加生日趴，在路上被誤認嗆人，慘被持開山刀追砍。（圖／讀者提供）

▲韓國留學生參加生日趴，在路上被誤認嗆人，慘被持開山刀追砍。（圖／讀者提供）

申男發文表示，今天他到西門參加朋友的生日派對，吃完牛肉麵後準備搭公車回學校宿舍，凌晨6時17分經過西門的麥當勞時，突然被一個素未謀面的陌生人用刀刺傷，「我們之間完全沒有任何衝突，我也是第一次看到那個人。」

申男提到，對方從後面拿著一把彎刀刺他的背，當他問「你在幹嘛？」時，對方卻開車逃跑了，之後他立刻報警也到醫院做了電腦斷層檢查，傷口縫了幾針。

▲▼ 來台留學的韓籍男大生在西門遭醉男砍傷。（圖／翻攝自Threads）

▲申男發文還原事發經過。（圖／翻攝自Threads）

申男嘆稱，目前自己正在休息中，「但我到現在還是無法相信，在這個幾乎所有來台灣的韓國人都會去的西門，居然發生了這種隨機砍人事件。」

他也強調，自己一直認為台灣是個治安良好的國家，也是他選擇來台留學的原因，不過經過這件事後，也讓他開始重新思考是否該繼續留在台灣，「我不希望讓在西門做生意的自營業者們受到影響，但我更擔心其他韓國人，甚至是台灣人也會遇到像我這樣的危險事情，所以決定寫下這篇文章。」

警方表示，當時39歲周男與其他2人經過昆明街時，認為申男在辱罵他，竟從車上拿出開山刀攻擊，警方獲報後當即在林森北路、民權東路口攔下周姓男子的車子，並且起獲作案用的開山刀，且周姓男子身上有濃厚酒味，酒測值達0.95，訊後依照殺人未遂、公共危險罪嫌送辦。

▲▼ 來台留學的韓籍男大生在西門遭醉男砍傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼警方在林森北路、民權東路口逮到渾身酒氣的周男。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼ 來台留學的韓籍男大生在西門遭醉男砍傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

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