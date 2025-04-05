川普10%基準關稅「今正式上路」！　打破二戰後全球貿易規則

▲ 川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普宣布對全球所有進口商品徵收10%基準關稅，已於美東時間5日午夜0時（台灣中午12時）正式上路，針對57個主要貿易夥伴更高的對等關稅則將於下周生效。

《路透》報導，10%基準關稅已自美東時間5日在美國各大海港、機場及海關倉庫生效，也宣告川普完全摒棄二戰後雙方共同商定的關稅制度。霍金路偉律師事務所（Hogan Lovells）貿易律師、川普第一任期白宮貿易顧問肖恩（Kelly Ann Shaw）指出，「這是我們這輩子見過規模最大的貿易行動」。

肖恩3日在華府智庫「布魯金斯學會」活動上表示，隨著各國尋求談判降低關稅，她預期關稅會隨時間調整，「但這是件大事，對我們和世界上每個國家的貿易方式來說都是的巨大且重大的轉變」。

川普2日宣布的新關稅衝擊全球股市，截至5日收盤，標普500企業市值2天內蒸發5兆美元，創下歷史最大跌幅。油價及原物料價格應聲下跌，投資人紛紛轉向較安全的政府債券避險。

首批受到10%關稅打擊的國家包括澳洲、英國、哥倫比亞、阿根廷、埃及與沙烏地阿拉伯。不過美國海關及邊境保衛局（CBP）公告指出，5日0時前已在運送中的貨物將有51天寬限期，若在5月27日午夜前抵達美國，便可避免10%關稅。

川普的對等關稅則將自9日午夜0時生效，稅率介於11%至50%，向中國商品課徵34%，使美國對中總稅率達到54%；台灣也面臨32%關稅。