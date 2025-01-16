屏東縣府主計處長黃卉宇上任　周春米盼達成安居樂業施政目標

▲屏東縣政府主計處處長16日交接，郭丁參(左一)退休、黃卉宇(右一)接任。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府主計處新、卸任處長交接典禮訂於今 (16)日上午在縣府南棟3樓301多媒體廳舉行，原處長郭丁參屆齡退休，由國立中山大學主計室主任黃卉宇接任，行政院主計總處參事李佳航南下監交。

卸任主計處郭處長，秉持服務之精神，配合縣府推動各項施政並兼顧財政改善、嚴守財政紀律，發揮輔助行政管理功能，推動改善財政策進作為，自105年起任職縣府處長，除了減少長期債務的負擔外，同時累積多年的百億短絀終於在111年度轉為賸餘迄今，達成使命。並於9年來，帶領主計處團隊多次於中央對地方考核業務及主計業務創新變革精進評比中屢獲佳績，對地方之貢獻甚多，成效卓著。

新任主計處黃處長，前任職於國立中山大學主計室主任，並曾任本縣車城、泰武鄉等公所主任、縣府科長、屏東科技大學組長、國立海洋生物博物館、科學工藝博物館主任等職務，在主計法規及行政運作上具高度專業，且曾於縣府主計處服務長達11年，工作盡職負責、守正創新，深獲同仁與主管肯定，並先後獲頒全國優秀主計人員及本縣績優公務人員。

周縣長表示，新任黃處長深具主計專業能力、豐富經驗，對於縣府主計業務之推展必將展現全新作為，創造嶄新氣象，為未來的縣政發展奠定更加穩固的基礎，協助達成安居樂業希望城市的施政目標。