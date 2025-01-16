　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東縣府主計處長黃卉宇上任　周春米盼達成安居樂業施政目標

▲屏東縣政府主計處處長16日交接，郭丁參屆退、黃卉宇接任。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣政府主計處處長16日交接，郭丁參(左一)退休、黃卉宇(右一)接任。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府主計處新、卸任處長交接典禮訂於今 (16)日上午在縣府南棟3樓301多媒體廳舉行，原處長郭丁參屆齡退休，由國立中山大學主計室主任黃卉宇接任，行政院主計總處參事李佳航南下監交。

卸任主計處郭處長，秉持服務之精神，配合縣府推動各項施政並兼顧財政改善、嚴守財政紀律，發揮輔助行政管理功能，推動改善財政策進作為，自105年起任職縣府處長，除了減少長期債務的負擔外，同時累積多年的百億短絀終於在111年度轉為賸餘迄今，達成使命。並於9年來，帶領主計處團隊多次於中央對地方考核業務及主計業務創新變革精進評比中屢獲佳績，對地方之貢獻甚多，成效卓著。

新任主計處黃處長，前任職於國立中山大學主計室主任，並曾任本縣車城、泰武鄉等公所主任、縣府科長、屏東科技大學組長、國立海洋生物博物館、科學工藝博物館主任等職務，在主計法規及行政運作上具高度專業，且曾於縣府主計處服務長達11年，工作盡職負責、守正創新，深獲同仁與主管肯定，並先後獲頒全國優秀主計人員及本縣績優公務人員。

周縣長表示，新任黃處長深具主計專業能力、豐富經驗，對於縣府主計業務之推展必將展現全新作為，創造嶄新氣象，為未來的縣政發展奠定更加穩固的基礎，協助達成安居樂業希望城市的施政目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
2人激戰不過癮等3P！他躺床上竟「睡死」　砲友判決曝
鹹粥嬤痛哭下跪　求海基、陸委會救金孫
「台人節目模仿陳冠希」本尊看到了！怒私訊：你覺得很好笑嗎
輝達總部要蓋哪？　黃仁勳曝「需要大得多的場地」
快訊／內湖嚴重車禍4傷！　18台機車撞爛　
台積電今年營收有望再增25％！　魏哲家喊「強力成長的一年」
黃仁勳抵台現場成「粉絲簽名會」　他台語笑曝：這次就是來過年
「聰明沙鍋魚頭」之爭落幕　嘉義陳聰明本月歇業
謝金燕兒生父名字被外洩　白冰冰「逼問楊宗憲」對話被挖出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南就業中心攜手眷村年貨大街　就業徵才市集登場

台東縣議長吳秀華慰問關山警　發送「祥瑞迎春」紅包拜早年

金蛇送福　台電台南區處喜贈春聯祝賀蛇年行大運

屏東縣府主計處長黃卉宇上任　周春米盼達成安居樂業施政目標

六堆運動會邁入一甲子　3／1起屏東縣內埔鄉登場

台東縣警察局長交接...蔡燕明上任　副縣長王志輝主持監交

桃園新任警分局長及大隊長交接　張善政盼給市民安全保障

防災教育從小扎根　南消一大岸內國小辦理防災宣導

強化大型賣場火警應變能力　南消二大辦理消防搶救演練

探索綠島海洋魅力！東管處推VR虛擬實境　8必訪景點完美呈現

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

台南就業中心攜手眷村年貨大街　就業徵才市集登場

台東縣議長吳秀華慰問關山警　發送「祥瑞迎春」紅包拜早年

金蛇送福　台電台南區處喜贈春聯祝賀蛇年行大運

屏東縣府主計處長黃卉宇上任　周春米盼達成安居樂業施政目標

六堆運動會邁入一甲子　3／1起屏東縣內埔鄉登場

台東縣警察局長交接...蔡燕明上任　副縣長王志輝主持監交

桃園新任警分局長及大隊長交接　張善政盼給市民安全保障

防災教育從小扎根　南消一大岸內國小辦理防災宣導

強化大型賣場火警應變能力　南消二大辦理消防搶救演練

探索綠島海洋魅力！東管處推VR虛擬實境　8必訪景點完美呈現

台北寶可夢中心「呆呆獸」系列商品開搶！布偶居家服享受慵懶時光

美準國務卿盧比歐延續「挺台抗中」　揭川普2.0外交戰略

9隻鸚鵡一起叫！台中激動姐連續中獎　2000元刮刮爽領百萬

叫賣哥進出監獄六次　5千萬元負債靠這方法還完

【廣編】五大地標啟動信義計畫無限能量　絕版輕盈價收藏台北101生活圈

2025過年禮盒推薦！5家人氣選擇　奢華烏魚子起司蛋糕、超夯奶油夾心餅

金孫涉詐遭陸公安拘禁！彰化鹹粥嬤下跪　懇求海基、陸委會幫忙

爸沒錢「給孩讀50萬幼兒園」　他曝有錢人搶公托！原因驚呆

2人激戰不過癮等3P！他躺床上竟「睡死」　砲友律師引唐詩辯護判決曝

恐致癌！美國宣布禁用「食用色素紅色3號」　台灣使用名曝光

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

地方熱門新聞

台中魔王級停車場　出口電桿擊落一堆人

鼓勵民眾多搭乘　TPASS 2.0 公共運輸常客優惠開跑

賓士女突迴轉　男騎士剎不住滑進車底

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

台南永康中心年前2場徵才提供逾1500個職缺

春節群聚頻繁　儘快接種新冠與流感疫苗

2025桃園年貨大街登場　優質年貨一站購足

綠營告發涉貪　簡賜勝總部：無的放矢

台麻豆外籍勞工租屋火警消防設備成功初期滅火

桃園市議會　正、副秘書長屆退

台南市警局新任分局長布達交接

南消永華辦公大樓大型帆布呼籲裝設「住警器」

新春用藥慢性病患提前領　舊藥回收三步驟

桃園宣導春節環保祭祀措施　期廟宇綠色轉型

更多熱門

相關新聞

LIVE／拜登發表告別演說

LIVE／拜登發表告別演說

美國總統拜登（Joe Biden）將於美東時間15日晚間8時（台灣時間16日上午9時）發表卸任演說，他在當天稍早發布的公開信中，也回顧任內諸項成就，並且感性寫道，「能夠為這個國家服務超過50年，是我一生的榮幸。」

建築物公共安全檢查申報已開始　屏縣府提醒民眾注意

建築物公共安全檢查申報已開始　屏縣府提醒民眾注意

屏東縣114年度國民中小校長甄選　錄取11人

屏東縣114年度國民中小校長甄選　錄取11人

移轉土地適用113年公告土地現值 申報日期要注意

移轉土地適用113年公告土地現值 申報日期要注意

墾丁3飯店傳熄燈　屏東縣政府回應了

墾丁3飯店傳熄燈　屏東縣政府回應了

關鍵字：

屏東縣政府主計處處長卸任郭丁參

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面