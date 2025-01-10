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恆春墾丁3飯店熄燈　屏東縣政府：去年旅遊人數增加500萬

▲屏東縣府指屏東整體觀光人次不減反增 。（圖／資料照）

▲屏東縣府指屏東整體觀光人次不減反增 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

針對媒體報導墾丁地區有3家飯店將歇業的消息引發關注，屏東縣政府交通旅遊處表示尚未收到這些飯店的歇業申請，將進一步了解，但屏東近年積極開發新的觀光景點，全縣去年（113年）整體旅遊人次其實是不減反增，造訪人次達到3100多萬，比前年增加近500萬人次，顯示屏東仍深具觀光魅力，而墾丁作為國旅的熱門旅遊地點，縣府將持續加強宣傳及澄清不實負面訊息，爭取旅客回流。

交旅處指出，墾丁地區去(113)年遊客人次間接受到諸多因素影響，包括負面新聞報導、疫情解封後出國人次提升及颱風天氣等，儘管面臨國內旅遊市場挑戰，但屏東縣整體旅遊市場並非如外界臆測般，旅遊人次反倒是呈現增長趨勢。

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依縣府委託數據公司針對屏東20大區域景點進行人流大數據分析，屏東113年國內旅客到訪總人次3174萬6,436人，相較112年增加491萬1,281人，成長率為18.3%，其中外縣市旅客2560萬7,237人，屏東縣旅客613萬9,199人；國外旅客到訪總人次21萬9,964人，亦相較112年增加2萬2,748人，成長率為11.5%。

進一步觀察車流量部分，113全年車流輛為590萬1,266輛，相較112年增加149萬8,121輛，成長率為34%。再從國內旅客停留天數分析，113年旅客停留天數占比相較112年有所下降，國內旅客旅遊型態已轉變為當日來回，這反映了當前旅客對於短途旅遊的偏好，且景點的知名度、交通便利、能夠快速往返等也都影響旅客的選擇。

縣府研判旅遊人次增加，可能與縣府開發新觀光景點有關，例如霧台哈尤溪、車城看海美術館、勝利星村、屏菸1936文化基地、屏東縣民公園、王船文化館、共融遊戲場等，及黑鮪魚文化觀光季、台灣祭、北野祭、落山風藝術季、四重溪溫泉季、半島世界歌謠祭、屏東聖誕節、屏東燈節、熱帶農業博覽會等，都非常吸引人，讓旅客到屏東有了更多元的遊程選擇。

面對旅遊市場的變化，縣府已計畫114年積極改善各大旅遊景點的相關設施，並舉辦春、夏、秋、冬四季行銷活動，吸引更多國內外遊客到訪屏東。

而墾丁地區是國旅的重要指標之一，也易成為輿論的標靶，屏東縣政府將協助澄清不實的負面訊息，及持續強化觀光業者的價位透明與合理化，提升旅宿服務品質，並促請墾丁國家公園管理處進行旅遊景點設施改善和管理，讓遊客享有更好的旅遊體驗。

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