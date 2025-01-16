六堆運動會邁入一甲子　3／1起屏東縣內埔鄉登場

▲六堆運動會3月1日起內埔鄉登場 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

六堆運動會今年邁入第60屆，將於3月1、2日在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園舉行，其中馬拉松賽事於2月15日率先登場，今（16）日在屏東縣政府舉行記者會為系列活動揭幕；縣長周春米歡迎全國各地民眾到場為選手加油，並感受客庄的熱情與魅力。

每年六堆運動會由六堆各鄉區輪流辦理，今年輪由後堆內埔鄉舉辦，以「傳承六堆精神，共創輝煌未來」為主題，屏東縣長周春米、內埔鄉長鍾慶鎮、立法委員許智傑、客家委員會藝文傳播處長廖美玲等人為活動揭幕。

縣長周春米表示，屏東由多元的族群組成，有8個客家鄉鎮與9原鄉，原民運動會每兩年舉行，六堆運動會則是每年舉辦，今年正值60週年，許多高雄市、屏東縣客家鄉親報名參賽，賽事涵蓋傳統與現代的多元競技，3月1日在六堆紀念公園登場，當晚還有選手之夜，兩日活動將有精采賽事與系列活動。

周縣長表示，縣府致力發展客家文化，內埔鄉近幾年發展完善，去年端午節明華園戲劇總團在六堆紀念公園演出《超炫白蛇傳》，超過5萬名觀眾湧入現場，接續縣府在同地點舉辦首屆大型客家音樂節活動「狂客音樂祭」，今年首次將客家燈區納入屏東四大燈區，在客家母親之河龍頸溪溪畔公園打造夢幻燈海，並在客家委員會的支持下，即將在竹田鄉建造專屬客家圖書館「客家總圖」。

內埔鄉長鍾慶鎮表示，此屆六堆運動會特別邀請鄰近的原住民鄉鎮、新住民共襄盛舉，呈現多元族群文化，活動期間也有特色產業特色攤位，不僅凝聚了六堆各地的情誼，更進一步推廣客家文化、歷史與產業。

聖火引燃與遶境祈福活動將在2月24日於六堆忠義祠舉行，以忠勇公的信仰精神為起點，繞行前堆、後堆、左堆、右堆、中堆、先鋒堆各鄉區，傳遞六堆精神與祝福！