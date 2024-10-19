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屏東推廣客家粄條　鄉鎮獨特風味吸引千人參與

▲屏東縣政府19日在六堆紀念公園旁舉辦「來食面帕粄」粄條推廣活動 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣政府19日在六堆紀念公園旁舉辦「來食面帕粄」粄條推廣活動 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

為推廣客家常民美食-粄條，屏東縣政府今(19)日在六堆紀念公園旁舉辦「來食面帕粄」粄條推廣活動，炒粄條的香氣四溢令人垂涎三尺。縣長周春米表示，屏東粄條結合多元族群和飲食文化交織而成知名品牌，每個鄉鎮都發展出各自的特色風味，歡迎全國民眾一起來品嘗。

▲屏東縣政府19日在六堆紀念公園旁舉辦「來食面帕粄」粄條推廣活動 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣政府19日在六堆紀念公園旁舉辦「來食面帕粄」粄條推廣活動 。（圖／屏東縣政府提供）

縣長周春米與客委會副主委范佐銘、內埔鄉長鍾慶鎮現場示範炒製客家粄條。周縣長說，屏東粄條推廣活動邀請屏東在地各家特色粄條業者、客庄社團及相關粄食業者，在現場進行介紹展售，包括傳統粄條、炒粄條、江西粄條、素食粄條、粄條手捲等不同風味琳瑯滿目，令人食指大動，配合這項活動，另有客家主題、在地小農、文創手作等攤商集結成好客市集，場面熱絡。

縣府客家事務處表示，「面帕粄」是南部客家族群對於粄條的稱呼，剛蒸好的粄條，外形潔白，猶如洗臉的方巾，故稱「面帕粄」；客家人往昔慣於在早晨來一碗熱騰騰的粄條，開啟一日的農忙，是客庄街頭巷尾最常見的庶民美食。

活動現場推出限量500份「粄條優惠購」促銷方案，只要銅板價50元，即可獲得文青不鏽鋼隔熱餐碗，並至粄條一條街兌換粄條，另有粄食情境體驗活動，讓民眾現場感受蒸粄製程，並親手完成粄條手捲；另外廚藝小教室邀請專業主廚教學，民眾可以輕鬆完成粄條料理，更多活動資訊歡迎至屏東縣政府客家事務處臉書粉專查詢。

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