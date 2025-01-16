TPOC曝藍白立委不滿意度破5成　黃揚明打問號：8年來第一次做民調

▲ 政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋15日公布「TPOC台灣議題研究中心」最新民調，調查結果，總統賴清德滿意度達52.9%、藍白立委不滿意皆破5成。對此，媒體人黃揚明今（16日｝表示，這個機構2017年成立，這次是8年來第一次做傳統民調，且數據的各政黨支持比例、經費來源都沒有提到，又在這個時間點被特定政黨拿來當罷免主要動能，自己對這份民調抱很大很大的問號。

黃揚明於節目《鄉民大學問》表示，這份民調有一個特別現象，這個機構2017年就成立了，以前都是做網路聲量調查，但這次是8年來第一次做傳統民調，而且是全市話，沒有手機調查。

黃揚明指出，這份民調還有一個數據沒有揭露，就是各政黨的支持比例，裡面還有一個數據自己看不太懂，分析中「民進黨立委的不滿意度」，其他政黨支持者對民進黨不滿意度都高於平均，可是卻因為民進黨一黨支持者的不滿意度偏低，就將整個不滿意度拉下來。

黃揚明直言，所以這份民調沒有顯示「各政黨支持比例」，沒辦法看這份原始樣本的組成是怎麼樣，自己認為民進黨支持者比例非常高，可能遠超過三成以上。

▼民調中民進黨不滿意度部分，藍白與中間選民皆不滿意民進黨立委(紅框處)，結果卻是滿意高於不滿意。（圖／TPOC提供，點圖放大）

黃揚明認為，因為這是這個機構第一次做民調，所以自己對這份民調抱很大很大的問號，不像是美麗島、台灣民意基金會長期做民調的機構，如果要看第一次做民調的機構，要特別小心，要看趨勢，第一次就拿很大的題目來調查，而且在這個時間點被特定政黨拿來當罷免主要的動能，有帶風向的能量。

最後，黃揚明提到，而且這份民調也沒有提到經費來源到底屬於哪個機構，這是這個機構第一次做大型民調，自己認為後面的經費來源有些特別。

▼TPOC調查「三黨立委滿意度」。（圖／TPOC提供）

▼TPOC調查「賴清德上任滿意度」。（圖／TPOC提供）