賴清德、韓國瑜今閉門喝咖啡　趙少康：摸摸頭不是真的大和解

▲總統賴清德邀請立法院長韓國瑜入府喝咖啡。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德邀請立法院長韓國瑜擔任特使團團長，赴美出席美國總統當選人川普就職典禮。今（16日）賴清德也邀特使團入府喝咖啡會談，外界將此舉視為是朝野大和解。對此，前中廣董事長趙少康表示，摸摸頭不是真的大和解，今天只是行禮如儀，賴清德若還是不先遞出橄欖枝，繼續一意孤行，將注定民進黨四年一事無成、政績掛零。

趙少康表示，韓國瑜院長周末率團赴美，祝賀川普就職，賴清德今天上午接見代表團成員，外界用「大和解咖啡」來形容，但摸摸頭不是真的大和解。

趙少康指出，1995年12月是真正的「大和解咖啡」，由前民進黨主席施明德跟新黨的周荃討論促成，自己是當事人之一。在光譜兩端的民進黨跟新黨會坐下來喝咖啡，有它的時代背景，當時的國民黨籠罩在黑金下，在野必須合作，才能有足夠力量監督執政，所以是為了清明政治而和解。

趙少康認為，至於賴清德今天見赴美代表團，只是行禮如儀，民進黨身為國會少數，所有的人事案、法案，都不願意先跟在野黨溝通，擁有豐厚的執政資源，賴清德還是不先遞出橄欖枝政黨和解，如果繼續一意孤行，將注定民進黨四年一事無成、政績掛零。

▼前中廣董事長趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）