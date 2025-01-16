韓國瑜當面喊「柯建銘別這麼硬」　賴清德緩頰：那你們也多喝咖啡

▲總統賴清德邀請立法院長韓國瑜入府喝咖啡。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德邀請立法院長韓國瑜擔任特使團團長，赴美出席美國總統當選人川普的就職典禮。賴清德16日邀特使團入府喝咖啡，在閉門會談中也談及國會朝野當前陷入協商總預算案的焦土戰，會中藍綠立委都有共識要加速進程，韓國瑜則當面向賴清德提到，希望綠營黨團總召柯建銘不要這麼強硬；而賴清德則緩頰道，「那韓院長也要跟柯總召多喝咖啡」，意思是希望韓跟柯也要再多溝通。

「第60屆美國總統就職典禮」將於今（114）年1月20日（週一）於美國首都華府國會山莊前草坪舉行。我國代表團將由立法院長韓國瑜擔任團長，團員包括跨黨派立法委員柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。

由於近來立法院朝野針鋒相對，惡性鬥爭越演越烈，賴清德上午在總統府接見韓國瑜與跨黨派代表團成員致詞時，談話聚焦在「團結」二字。他表示，國內政黨儘管有競爭，對外團結一致，共同承擔為深化台美關係努力，爭取國家最大利益，因為我們有捍衛民主自由的共同價值，也有促進和平繁榮共同目標，一起走向世界，都是來自同一個國家——中華民國台灣。

在閉門會談部分，府方人士表示，今天會談氣氛相當融洽，有關今天立法院持續協商行政院總預算案，多位委員都表示立場。王定宇及柯志恩委員表示，有共識的部分希望以委員會中心主義原則，儘速通過，加快審查流程；而李彥秀也說，今天國民黨黨團預計召開8小時會議，預計將所提3000多案進行濃縮，並說希望未來有機會多進總統府喝咖啡，賴清德隨即表示「相當歡迎」。

該人士轉述，賴清德會中表達，他相信「立法院朝野各委員都很有智慧，能夠面對各種情況」，總統也以他過去當立法委員的經驗表示，有共識的先通過，沒有共識的可以先放一邊，盼朝野能夠協力合作。會中韓國瑜則承諾，會與柯建銘總召一起努力，期望協商順利進行，希望「柯總召不要那麼硬」，賴清德聽聞隨即緩頰笑說，「那院長與柯總召也要多喝咖啡」。