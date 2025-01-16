　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜當面喊「柯建銘別這麼硬」　賴清德緩頰：那你們也多喝咖啡

▲▼總統賴清德邀請立法院長韓國瑜入府喝咖啡。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德邀請立法院長韓國瑜入府喝咖啡。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德邀請立法院長韓國瑜擔任特使團團長，赴美出席美國總統當選人川普的就職典禮。賴清德16日邀特使團入府喝咖啡，在閉門會談中也談及國會朝野當前陷入協商總預算案的焦土戰，會中藍綠立委都有共識要加速進程，韓國瑜則當面向賴清德提到，希望綠營黨團總召柯建銘不要這麼強硬；而賴清德則緩頰道，「那韓院長也要跟柯總召多喝咖啡」，意思是希望韓跟柯也要再多溝通。

「第60屆美國總統就職典禮」將於今（114）年1月20日（週一）於美國首都華府國會山莊前草坪舉行。我國代表團將由立法院長韓國瑜擔任團長，團員包括跨黨派立法委員柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。

由於近來立法院朝野針鋒相對，惡性鬥爭越演越烈，賴清德上午在總統府接見韓國瑜與跨黨派代表團成員致詞時，談話聚焦在「團結」二字。他表示，國內政黨儘管有競爭，對外團結一致，共同承擔為深化台美關係努力，爭取國家最大利益，因為我們有捍衛民主自由的共同價值，也有促進和平繁榮共同目標，一起走向世界，都是來自同一個國家——中華民國台灣。

在閉門會談部分，府方人士表示，今天會談氣氛相當融洽，有關今天立法院持續協商行政院總預算案，多位委員都表示立場。王定宇及柯志恩委員表示，有共識的部分希望以委員會中心主義原則，儘速通過，加快審查流程；而李彥秀也說，今天國民黨黨團預計召開8小時會議，預計將所提3000多案進行濃縮，並說希望未來有機會多進總統府喝咖啡，賴清德隨即表示「相當歡迎」。

該人士轉述，賴清德會中表達，他相信「立法院朝野各委員都很有智慧，能夠面對各種情況」，總統也以他過去當立法委員的經驗表示，有共識的先通過，沒有共識的可以先放一邊，盼朝野能夠協力合作。會中韓國瑜則承諾，會與柯建銘總召一起努力，期望協商順利進行，希望「柯總召不要那麼硬」，賴清德聽聞隨即緩頰笑說，「那院長與柯總召也要多喝咖啡」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝金燕兒爸曾遭爆「百分百」是他...高帥男模被點名
快訊／台積電2024每股大賺45.25元　創歷史新高
協商又破局！柯建銘獨腳戲罵1hr　韓國瑜：你在跳水上芭蕾
快訊／黃仁勳來了！　私人專機飛抵台中
彰化發1億8千萬紅包！　150名「人肉點鈔機」畫面曝
17歲少女入夢了！一句「媽我好冤」　母悲：想摸你都不能
46歲警未到班！妻驚見陳屍沙發　疑心肌梗塞猝死
超恥！毒、酒駕累犯「照片放大7倍」　彩色海報貼鄰里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫喊要砍台電補助　卓榮泰嗆：又想回到黨國時代？

總預算協商又破局！柯建銘獨腳戲罵1hr　韓國瑜：你在跳水上芭蕾

對總預算案提覆議？　卓榮泰：政府必須要自力救濟

賴清德、韓國瑜今閉門喝咖啡　趙少康：摸摸頭不是真的大和解

藍刪公視23億預算　黃捷轟柯志恩兩手策略：比陳玉珍還沒用

國人申請陸身分證？蔡明彥曝4縣市有相關情況　「20萬人說法太誇張」

超恥！北市將毒、酒駕累犯「照片放大7倍」　彩色防水海報貼鄰里

農業部稱老農津貼遭藍委大砍　張嘉郡轟「造謠」：瞎掰也該有個限度

藍委提案砍百億「節能家電汰換補助」　王婉諭轟惡搞：為難換購民眾

洪孟楷怒槓國安局　口誤稱英國前首相「卡麥隆」破壞海纜

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

朱立倫喊要砍台電補助　卓榮泰嗆：又想回到黨國時代？

總預算協商又破局！柯建銘獨腳戲罵1hr　韓國瑜：你在跳水上芭蕾

對總預算案提覆議？　卓榮泰：政府必須要自力救濟

賴清德、韓國瑜今閉門喝咖啡　趙少康：摸摸頭不是真的大和解

藍刪公視23億預算　黃捷轟柯志恩兩手策略：比陳玉珍還沒用

國人申請陸身分證？蔡明彥曝4縣市有相關情況　「20萬人說法太誇張」

超恥！北市將毒、酒駕累犯「照片放大7倍」　彩色防水海報貼鄰里

農業部稱老農津貼遭藍委大砍　張嘉郡轟「造謠」：瞎掰也該有個限度

藍委提案砍百億「節能家電汰換補助」　王婉諭轟惡搞：為難換購民眾

洪孟楷怒槓國安局　口誤稱英國前首相「卡麥隆」破壞海纜

快訊／黃仁勳現身了！　經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來

在宜蘭服12天補充兵役…林昱珉要退伍了！預計明天傍晚離開營區

Switch2傳聞滿天飛　前公關「任天堂非常生氣」：公司重視驚喜

梅根再現身洛杉磯助災！低調扛物資支援　災區少女驚呼：不可思議

1200萬當島主！　白河水庫萬坪小島求售「已有2組帶看」

黃小柔驚曝懷孕期「被藍心湄誤傷」！　去廁所見大出血緊急送醫

花東縱谷走春全攻略！縱管處交通疏導路網圖　推薦3條遊程

朱立倫喊要砍台電補助　卓榮泰嗆：又想回到黨國時代？

台積電2024每股大賺45.25元、年增39％　創歷史新高

算能科技涉提供台積電晶片給華為　遭美列入黑名單

政治熱門新聞

刪公視預算惹火多位名導　陳玉珍開戰了

LIVE／賴清德、韓國瑜見面！　現場公開談話看這裡

軍人已規劃加薪！志願役、戰鬥加給調整　已送行政院核定

賴清德喊「福爾摩沙沒有仇恨放不下」　交付韓國瑜3任務赴美

獲賴贈暖暖包　韓國瑜笑：還是要送我假髮？美國很冷！

韓國瑜制止無效　柯：要我安靜除非打死我

藍白砍總預算3千億會亡國？　作家曝真相：賴清德該向蔡英文請益

數發部業務費砍剩1元　徐巧芯：做多爛心裡有數

吳靜怡獨家爆許芷瑜懶惰不動腦但沒那麼壞

北市將酒、毒駕累犯「照片放大7倍」

被烏龍爆料跟林秉文喝酒！藍中評委幫喊冤　梁文傑還原真相

統刪軍事裝備設施預算3%遭批　黃國昌批民進黨：抹紅伎倆拙劣

民眾黨年終1.5個月　黃國昌自籌260萬

刪公視23億名導嗆罷　王鴻薇諷：想拿標案

更多熱門

相關新聞

賴韓閉門喝咖啡　總統府：氣氛溫暖愉快像朋友

賴韓閉門喝咖啡　總統府：氣氛溫暖愉快像朋友

總統賴清德邀請立法院長韓國瑜擔任特使團團長，赴美出席美國總統當選人川普的就職典禮。賴清德16日上午邀特使團入府喝咖啡，在閉門會談的部分，總統府發言人郭雅慧表示，今天會談現場氣氛非常溫暖愉快，委員們暢所欲言，像是朋友之間的意見交換與分享。

李彥秀爆和解咖啡閉門對話　賴清德：韓院長要喝咖啡的是柯總召

李彥秀爆和解咖啡閉門對話　賴清德：韓院長要喝咖啡的是柯總召

美再推新規　台積電和三星先進晶片限制供應中國

美再推新規　台積電和三星先進晶片限制供應中國

評總預算案「浮編濫用嚴重」　黃揚明曝「這事」是執政黨重大危機

評總預算案「浮編濫用嚴重」　黃揚明曝「這事」是執政黨重大危機

總預算協商零進展！藍提逾3000案　國民黨團啟動黨內協商減量

總預算協商零進展！藍提逾3000案　國民黨團啟動黨內協商減量

關鍵字：

總統府韓國瑜賴清德美國立法院

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

許允樂認愛後「首同框李玉璽」！

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面