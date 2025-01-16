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南消四大新市分隊協同區公所及社區發展協會　深入國小新春防災宣導

▲台南市消防局新市分隊協同新市區公所及社內里社區發展協會，於16日在新市國小活動中心舉辦聯合防災宣導暨有獎徵答活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局新市分隊協同新市區公所及社內里社區發展協會，於16日在新市國小活動中心舉辦聯合防災宣導暨有獎徵答活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局新市分隊協同新市區公所及社內里社區發展協會，於16日在新市國小活動中心舉辦聯合防災宣導暨有獎徵答活動，期能將防災觀念向下扎根，將正確知識帶回家中，家家戶戶歡喜迎新春之時，也能確保平安順利。

▲台南市消防局新市分隊協同新市區公所及社內里社區發展協會，於16日在新市國小活動中心舉辦聯合防災宣導暨有獎徵答活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防宣導內容包羅萬象，包含「推廣住宅用火災警報器」、「居家用火用電安全」、「爆竹煙火安全使用」、「防範一氧化碳中毒」、「火災避難逃生時機與技巧」及「滅火器操作要領」等重點，搭配刺激的有獎徵答活動，發送貼有防火宣導標語的宣導品，讓同學們吸收到最新最實用且最正確的消防知識。

▲台南市消防局新市分隊協同新市區公所及社內里社區發展協會，於16日在新市國小活動中心舉辦聯合防災宣導暨有獎徵答活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為提升防災意識，由新市區公所結合社內韌性社區魏千富里長及防災士們辦理校園防災教育課程，分享【防災、防颱專區賣場平台】及【全民防災e點通】二個網站，可查詢各賣場能提供民眾備置防災用品及防災食物之多元便捷內容，並可在系統地圖看到設定的避難收容所。說明【新市區防災地圖】，宣導新市的疏散撤離路線及防空避難疏散設施位置，並強調平時應至少儲備3日份的防災儲量。

▲台南市消防局新市分隊協同新市區公所及社內里社區發展協會，於16日在新市國小活動中心舉辦聯合防災宣導暨有獎徵答活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，現代網路資訊流通發達，各種假訊息充斥其中，防火防災觀念必須從教育向下扎根，樂見消防隊能與區公所及社區發展協會橫向合作辦理聯合宣導，藉由活動讓同學及老師們接收第一手最正確的消防知識，避免以訛傳訛的錯誤防災觀念，是家家戶戶必須學會的課題，只有平時做好準備，才能在災害來臨時正確應變。

▲台南市消防局新市分隊協同新市區公所及社內里社區發展協會，於16日在新市國小活動中心舉辦聯合防災宣導暨有獎徵答活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯亦強調，市長黃偉哲非常重視市民的生命財產安全，尤其春節是溫馨團聚的時刻，守護市民的健康及安全是市府的首要任務，感謝南消四大、區公所及社內里社區發展協會利用歲末年關之時，加強提醒民眾保持防災意識，做好預防措施，期許新的一年，大家都能金蛇繞福保平安，蛇來運轉過好年！

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