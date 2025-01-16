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全家推草莓牛奶霜淇淋5元吃！8元加購限量周邊　集結40款夢幻甜點

▲▼全家便利商店1月20日起推出「草莓牛奶霜淇淋」，更攜手不二家「煉乳牛奶」口味，打造冬季夢幻經典組合「草莓煉乳霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲全家推出「草莓牛奶霜淇淋」，更攜手不二家「煉乳牛奶」口味，打造冬季夢幻經典組合。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

網友期待已久，全家便利商店人氣商品Fami!ce霜淇淋，將於1月20日起推出「草莓牛奶」口味，更攜手不二家「煉乳牛奶」口味，打造冬季夢幻經典組合「草莓煉乳霜淇淋」。1月25日起全家會員可享「第二支5元」優惠，還能加價8元獲得限量不二家新春資料夾。全家也同時集結40款夢幻草莓甜點，包括多款獨家限定。

▲▼全家便利商店1月20日起推出「草莓牛奶霜淇淋」，更攜手不二家「煉乳牛奶」口味，打造冬季夢幻經典組合「草莓煉乳霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲1月25日起凡購買Fami!ce霜淇淋不限口味，都可以用8元加購限量周邊「不二家新春資料夾」。（圖／記者林育綾攝）

全家便利商店Fami!ce霜淇淋攜手日本知名甜點品牌「FUJIYA不二家」，推出療癒「煉乳牛奶」口味霜淇淋，一口咬下就能感受到滿滿的奶香味，首波搭配網友喜愛的「比利時巧克力」受到好評，1月20日起將推出第二波「草莓牛奶」口味，酸甜適中的草莓搭配香醇煉乳，可說是冬季經典組合。

▲▼全家便利商店1月20日起推出「草莓牛奶霜淇淋」，更攜手不二家「煉乳牛奶」口味，打造冬季夢幻經典組合「草莓煉乳霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲1月25日至2月2日，Fami!ce霜淇淋會員獨享「第二件5元」。（圖／記者林育綾攝）

1月25日至2月2日期間，全家加碼推出會員限定優惠，Fami!ce霜淇淋（包含阿芙佳朵、喝的霜淇淋）享「第二件5元」，且從1月25日起凡購買Fami!ce霜淇淋不限口味，都可以用8元加購「不二家新春資料夾」，分別有和服款、飛天款兩款，隨機贈送，超萌的「牛奶妹」PEKO、「牛奶弟」POKO陪過新年。

▲▼全家草莓商品。（圖／業者提供）

▲▼全家與不二家合作，第二波推出草莓牛奶霜淇淋，還能搭配成草莓煉乳口味。（圖／業者提供）

▲▼全家草莓商品。（圖／業者提供）

● 40款草莓甜點大集合

▲▼全家便利商店1月20日起推出「草莓牛奶霜淇淋」，更攜手不二家「煉乳牛奶」口味，打造冬季夢幻經典組合「草莓煉乳霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲全家同步在1月20日起推出近40款限定草莓季商品。（圖／記者林育綾攝）

全家便利商店同步在1月20日起推出近40款限定草莓季商品，網羅全台伴手禮名店、網路團購熱銷草莓甜點，首推耘菓「草莓鐵盒蛋糕」，以日式職人打造的空氣感蛋糕為基底，搭配北海道十勝鮮奶油與新鮮草莓，酸甜與柔軟交織，售價930元。

▲▼全家草莓商品。（圖／業者提供）

▲耘菓「草莓鐵盒蛋糕」。（圖／業者提供）

根號拾的「草莓香緹波士頓派」以蓬鬆綿軟的蛋糕體，包裹著清爽滑順的法式鮮奶油，又大又紅的草莓，創造出草莓、奶油與蛋糕的三重奏，每一口都感到滿滿幸福，2盒售價1440元。

▲▼全家草莓商品。（圖／業者提供）

▲拿破崙先生的「草莓布丁杯杯」。（圖／業者提供）

還有拿破崙先生的「草莓布丁杯杯」，層層堆疊的北海道純濃鮮奶油、柔軟蛋糕與Q彈布丁，再加上酸甜草莓，口感層次豐富，甜品控不能錯過，3盒售價735元。另有大王千金的「紅豆草莓大福」、亞尼克的「草莓雪天使生乳捲」等多款草莓甜點。

▲▼全家便利商店1月20日起推出「草莓牛奶霜淇淋」，更攜手不二家「煉乳牛奶」口味，打造冬季夢幻經典組合「草莓煉乳霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲多達40款草莓甜點，草莓控可把握。（圖／記者林育綾攝）
 
此外，深受網友好評的minimore「草莓大福」及「草莓泡芙」也再次回歸，可於全台全家實體店舖購買，「草莓大福」包入整顆新鮮草莓，搭配Q軟大福皮與紅豆餡，一口咬下草莓香氣在嘴中散發，售價42元；「草莓泡芙」以黑色泡芙皮搭配草莓卡士達鮮奶油，豪邁夾入整顆新鮮草莓，草莓控可把握這波。

●7-11「草莓之王」霜淇淋

7-ELEVEN 在全台「COLD STONE複合店」推出「雙莓樂園冰淇淋」回歸，今年推出全新升級版本，融合濃郁乳香的優格冰淇淋，搭配微酸微甜的草莓醬，再加入甜脆藍莓丁，帶來豐富的口感層次。

▲▼7-11「COLD STONE複合店」推出「雙莓樂園冰淇淋」回歸，而「酷聖霜」門市則推出「草莓卡士達霜淇淋」。（圖／業者提供）

▲7-11「酷聖霜」販售門市推出「草莓卡士達霜淇淋」。（圖／業者提供）

此外，7-11「酷聖霜」販售門市同步推出「草莓卡士達霜淇淋」，這次還添加日本具「草莓之王」稱號的「甘王草莓」，濃郁的草莓香氣與卡士達香滑質地交融，甜中帶酸，幸福感爆棚。

▲冬季讓人期待的「雙莓樂園冰淇淋」，近來在7-11「COLD STONE複合店」回歸。（圖／業者提供）

即日起至2月18日，每周五、六、日購買3oz冰淇淋/霜淇淋，即享「第2件半價」，霜淇淋需使用「icash 2.0」或「icash Pay」支付。

▲即日起至2月18日，每周五、六、日購買3oz冰淇淋/霜淇淋，即享「第2件半價」。（圖／業者提供）

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