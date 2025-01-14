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全家推「吉伊卡哇」咖啡杯、杯塞！內部消息走漏　業者低調回應

▲▼全家合作高雄燈會，預計推出「吉伊卡哇」咖啡杯、杯塞吊飾等周邊，消息早一步在社群上傳出。（圖／threads)

▲全家預計推出「吉伊卡哇」咖啡杯，消息早一步在社群上傳出。（圖／threads)

記者林育綾／綜合報導

熱愛吉伊卡哇的各位「家長」們暴動了！全家便利商店與2025高雄燈會合作，預計搭上燈會重磅IP「吉伊卡哇」（Chiikawa），推出吉伊卡哇咖啡杯、杯塞吊飾、杯套，圖案可見有吉伊、烏薩奇、小八造型，可能在1月25日下午開賣。由於全家官方尚未宣布，消息早一步在網路社群平台走漏風聲，全家低調回應「活動細節調整確認中」。

▼全家預計與高雄燈會合作，推出「吉伊卡哇」咖啡杯等周邊，消息早一步在社群上傳出。（圖／threads)

▲▼全家合作高雄燈會，預計推出「吉伊卡哇」咖啡杯、杯塞等周邊，消息早一步在社群上傳出。（圖／threads)

全家便利商店今年將與高雄燈會合作，規劃限量推出「吉伊卡哇咖啡杯、杯塞吊飾、杯套」等周邊，內部活動消息搶先一步在社群上被傳出，從圖片可見，預計配合燈會開展在1月25日下午起開賣。此系列有主角吉伊卡哇、小八、烏薩奇，恐怕會掀起「家長們」搶購，忍不住想把所有小可愛帶回家。

不過全家官方尚未正式公布活動消息，記者向全家詢問，全家僅低調回應「活動細節調整確認中」。

有關燈會，高雄市政府在去年12月宣布，2025高雄燈會將以日本超人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」為主題，1月25日至2月16日在愛河灣舉行「2025 冬日遊樂園」，將規劃吉伊卡哇主展區，市長陳其邁還透露「水陸都有活動」。有民眾猜可能像黃色小鴨、英熙娃娃般，將有水上版吉伊卡哇，消息傳出後，不分大人小孩都激動不已，狂讚「邁邁市長你太狠了」。

▲2025年高雄燈會，找來重磅IP「吉伊卡哇」為主題，還規劃冬日遊樂園。（圖／高市府提供）

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