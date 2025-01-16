賴清德喊「福爾摩沙沒有仇恨放不下」　交付韓國瑜3任務赴美

記者陶本和／台北報導

在立法院朝野紛擾持續之際，總統賴清德邀請立法院長韓國瑜擔任代表團團長，赴美出席美國第60屆總統就職大典。賴清德16日上午在府內接見韓國瑜與跨黨派的代表團成員時，除了交付三個任務外，也強調「福爾摩沙沒有仇恨放不下」，也沒有不快過不去，最重要就是團結，因此非常期待台灣可以團結，團結真有力。

▲總統賴清德與特使團團長韓國瑜握手。（圖／翻攝自YouTube／總統府，下同）



賴清德表示，美國第60屆總統就職大典即將在20日舉行，感謝韓國瑜接受邀請擔任國家代表團團長，同時感謝立法院各委員，共襄盛舉一起前往美國參加川普總統就職典禮。

賴清德說，今天不分黨派齊聚一堂，主要是因為民主台灣，在國內政黨儘管有競爭，對外團結一致，共同承擔為深化台美關係努力，爭取國家最大利益，因為我們有捍衛民主自由的共同價值，也有促進和平繁榮共同目標，一起走向世界，都是來自同一個國家——中華民國台灣。

賴清德表示，在複雜多變的國際新局中，國家面臨艱難挑戰下，特別要強調，福爾摩沙沒有仇恨放不下，也沒有不快過不去，最重要就是團結，因此非常期待台灣可以團結，團結真有力。

另外，賴清德也強調，這次民主台灣要團結走向世界，也一定要自信展開交流，在韓國瑜率領赴美之際，近來喝咖啡，當面感謝大家，並賦予三項重要任務：第一，是要傳達台灣人民的祝福，去年台灣跟美國剛慶祝台灣關係法通過45週年，去年520美國也派跨黨派資深代表前來祝賀他跟蕭美琴的就職，這次韓國瑜跨黨派團隊前往也要傳達人民的祝福。

賴清德說，第二，是要清楚傳達台灣人民對於民主堅定的承諾，這一屆美國總統就職的主題是「我們很久的民主，一向憲法承諾」，台灣跟美國共享普世價值，也互為堅實盟友，期待慶賀團可以傳達人民對民主的堅定承諾，即便遭到極權主義的威脅。

賴清德指出，第三，希望建立台美關係的新里程碑，近年來台美關係持續進展，包括台美21世紀貿易倡議上個月已經生效施行，就在今天早上美國國會也通過避免雙重課稅協定，希望韓國瑜帶領的代表，可以建立台美交流的新里程碑，希望台美可以持續深化，可以進行更多的合作，得到更豐碩的成果。