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性侵案波及「美樂蒂聯名」　麥當勞2點回應道歉：會負起應有責任

▲▼麥當勞示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣麥當勞深陷性侵風波。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者蕭筠／台北報導

台北一名17歲少女在麥當勞打工期間遭李姓主管以排班權勢性侵，離職後罹患憂鬱症輕生，麥當勞後續動作仍難敵網友怒火，原訂今（15）日開跑的「My Melody（美樂蒂）」聯名活動及春節限定回歸「金迎招財系列」更是緊急喊卡。對此，麥當勞也以2點回應再道歉：「會用具體行動負起應有的責任。」

台灣麥當勞近日深陷性侵案風波，預計今天開跑的春節聯名三麗鷗「My Melody（美樂蒂）」活動及「金迎招財系列」緊急喊卡，聯名活動直接取消，回歸商品則延後上市，新公告於臉書粉專一出便湧進大批網友怒嗆「性侵案都不用給個解釋嗎」、「什麼時候要負起社會責任」、「我支持17歲妹妹，很久沒吃了，繼續拒吃」、「好好道歉比什麼都重要」。

對此，麥當勞於貼文留言再發出2點新回應，針對案件部分，業者表示：「目前案件已進入司法程序，麥當勞持續全力配合檢警的調查、正在等待檢調公布調查結果，我們也相信司法最終會做出公正的裁決。而針對此次事件，我們也承諾會用具體行動負起應有的責任，全面檢討內部管理與制度，接下來會在社群與大家說明我們的改革進度。我們知道過去我們遠遠做得不夠，只有通過實際的改變與努力，才能逐步讓大家、讓麥胞們重新建立對麥當勞的信任。」

至於取消聯名活動則解釋，「鑒於目前的社會討論狀況，我們決定取消本次《My Melody》聯名活動，對於造成的不便，我們向所有顧客致上歉意。」

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