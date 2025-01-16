▲酒駕累犯林泰宇又再度酒駕撞死人肇事逃逸，二審重判11年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾有酒駕前科的宜蘭男子林泰宇，2022年10月間又再度酒駕上路，結果車子逆向開進對向車道，撞死63歲婦人。林男不僅未停車，還加速逃逸，半小時候遭警方循線逮捕，並遭羈押至今。一審將林男判處有期徒刑11年，案經上訴，高等法院二審審理後，16日駁回上訴。本案可再上訴。

現年24歲的林男未領有駕照，但他仍多次駕車上路。未滿20歲時，就曾在宜蘭冬山親水公園內飲酒後，傍晚6點多駕車載著友人上路，結果因酒精影響，車輛失控撞上路旁的路燈與變電箱，當時就遭判刑2月、得易科罰金。但林男執行完畢後仍不悔悟，又再度酒醉駕車肇事。

判決指出，當時22歲的林男在2022年10月晚間與友人在KTV歡唱飲酒後，凌晨4點多再度酒醉駕車上路。結果車輛行經宜蘭縣五結鄉親河路2段82巷口附近時，林男竟高速開進對向車道，逆向撞死出門買菜的江姓婦人。撞擊力道猛烈，甚至將婦人的一條腿撞斷，彈飛到數十公尺外的車道上，婦人當場死亡。

未料林男竟肇事逃逸，警方獲報，半小時後就在林男住處中逮捕林男，當時測得呼氣酒精值高達每公升0.61毫克。檢方聲押獲准，並將林男提起公訴。一審宜蘭地院由國民法官審理，為宜蘭地院首起國民法官案件。而審理期間，法院傳喚林男胞姊作證，姊姊愛護弟弟，竟袒護他「因為結交壞朋友，才會有偏差行為」，請求輕判。最後宜蘭的國民法官判決林男犯下2罪，分別為「酒駕致死罪」處有期徒刑9年6月，又犯「肇事致人死亡逃逸罪」判刑2年，合併定應執行有期徒刑11年。案件上訴第二審。

二審高等法院於16日宣判，高院駁回上訴，維持11年的刑度。林男還押時，記者詢問他「會不會覺得判太重？」，林男微微點頭；但記者再問他「有沒有要賠償被害人？」，林男則沒有回應，坐上囚車。