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邱瓈寬獲恩師1.3億遺產完勝　為「特留分」再摃裴家兄妹2連敗

▲▼曾寶儀合體導演男友林明謙電影《交換禮物》首映會-邱瓈寬。（圖／記者周宸亘攝）

▲邱瓈寬捲入恩師裴祥泉的遺產官司，二審再度敗訴。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉2015年過世後，以代筆遺囑的方式，將遺產1億3000多萬元，分給愛徒邱瓈寬等人，裴祥泉的家屬一毛未得。遺囑官司邱瓈寬最後勝訴確定，可以獲得遺產；但她卻另行起訴，要求確認裴家兄妹沒有繼承權，一審敗訴，寬姊上訴二審後，高等法院15日仍判決寬姊敗訴。可上訴。

知名電影製片裴祥泉在2015年5月過世，留下1億3000餘萬元遺產，爆發遺產糾紛。由於裴祥泉未婚無子嗣，依法他過世後，應該由他的3名胞弟胞妹裴祥麟、裴祥風、裴祥雲，繼承哥哥全數遺產。但3人卻發現裴祥泉以代筆遺囑的方式，將遺產全數分給邱瓈寬等人。因此3兄妹先行起訴，要求確認遺囑是否為真。

遺囑真偽官司一審判決邱瓈寬敗訴，二審逆轉改判邱瓈寬勝訴，最高法院去年4月間駁回上訴，經過8年的纏訟後確認遺囑為真，邱瓈寬等人可以依照遺囑獲得財產。不過邱瓈寬也以裴家三兄妹為被告，另行起訴，要求法院確認3兄妹無繼承權。

邱瓈寬起訴指稱，裴家3兄妹在裴祥泉生前，曾對裴祥泉有「重大精神虐待或侮辱情事」，所以裴祥泉才在2015年1月間書立代筆遺囑，明確表示3兄妹不得繼承他的遺產，請求法院確認3兄妹已無遺產繼承權。不過一審法院審理後，駁回寬姊的請求，寬姊上訴第二審。

二審高等法院審理後，在15日再度駁回寬姊的請求。高院指出，雖然裴祥泉立遺囑不讓3兄妹繼承遺產，但根據寬姊等人提出的證據，無法證明3兄妹確實對裴祥泉有「重大精神虐待或侮辱情事」。高院認為，裴家兄弟姊妹4人均已年邁，各自有工作、家庭，彼此未同住，裴祥泉事業有成之時，裴家3兄妹只是單純未跟裴祥泉積極往來，不見得就是對裴祥泉置若罔聞；且3兄妹於接獲通知時，均有前往醫院探視裴祥泉，並非避而不見。所以不能僅因3兄妹與裴祥泉間感情疏離，就認為他們對裴祥泉重大虐待或侮辱情事。故此，高院駁回邱瓈寬的請求。本案仍可再上訴，倘若裴家3兄妹勝訴確定、仍有繼承權，3人可依法主張「特留分」，仍可獲得部分遺產。

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