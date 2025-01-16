女子控遭性侵崩潰輕生！法官看完對話紀錄「判他無罪」

▲女子指控遭到男子性侵，法官勘驗了對話紀錄，發現2人之間充滿甜言蜜語。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名男子阿龍（化名）被女子小晴（化名）指控性侵，阿龍接受調查的過程中，小晴輕生身亡，檢方因此改依強制性交致被害人羞忿自殺罪將他起訴。台北地院法官詳細察看了阿龍與小晴、小晴與閨蜜之間的對話，最終判阿龍無罪，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿龍與小晴2023年2月間透過朋友介紹認識，雙方首次見面後，一起前往KTV歡唱，直到隔天凌晨才散場。

後來阿龍、小晴與友人打算各自搭計程車返家，不過阿龍到家以後，要求小晴陪同回家，並且承諾不做任何事。怎料回到家以後，阿龍卻換了一副模樣，動手性侵小晴得逞，且未使用安全措施。

小晴遭到侮辱以後，身心嚴重受創，最終引發了憂鬱症，時隔約4個月左右輕生。由於小晴突然身故，阿龍原先被依強制性交罪調查，不過檢方偵結後，改依強制性交致被害人羞忿自殺罪將他起訴。

▲女子指控遭到男子性侵，法官勘驗了對話紀錄，發現2人之間充滿甜言蜜語。（示意圖／記者黃克翔攝）



對此，阿龍則喊冤，與小晴見面以後，確實有在家中發生關係，但當時2人是透過網路交友認識，彼此之間有好感，且在邀請小晴回家時，還有購買盥洗用品。2人是以情侶關係交往同居，交往期間他才知道，小晴早就罹患了憂鬱症。

阿龍接著說，小晴情緒低落時，他常常為了安撫，而順著對方的話說下去，其實他完全沒做過強制性交的行為。小晴在交往同居的期間，也曾因為起口角而出手毆打他、在他的面前自殘，實在是受不了情緒勒索，2023年4月底才會提出分手、要求小晴搬走。

法官仔細查看2人的對話紀錄，以及小晴與閨蜜的對話紀錄，發現2人之間時常甜言蜜語，且小晴也向閨蜜分享，覺得自己準備「要脫單了」，並沒有任何陳述遭到性侵的訊息紀錄。

直到後來阿龍與小晴發生爭執，小晴也沒有說遭到侵犯，隔了5天以後，才告知閨蜜要「走法律」、「告他強X」，這期間劇烈的轉變有不明的情形，難以依照這些陳述，就認定阿龍有強制性交的犯行。

根據檢察官所舉的直接或間接證據，尚有合理懷疑存在，台北地院法官認為，這些證據不足以認定阿龍犯了強制性交致被害人羞忿自殺之犯行，最終判阿龍無罪，全案仍可上訴。

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