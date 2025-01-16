　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女子控遭性侵崩潰輕生！法官看完對話紀錄「判他無罪」

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女子指控遭到男子性侵，法官勘驗了對話紀錄，發現2人之間充滿甜言蜜語。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名男子阿龍（化名）被女子小晴（化名）指控性侵，阿龍接受調查的過程中，小晴輕生身亡，檢方因此改依強制性交致被害人羞忿自殺罪將他起訴。台北地院法官詳細察看了阿龍與小晴、小晴與閨蜜之間的對話，最終判阿龍無罪，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿龍與小晴2023年2月間透過朋友介紹認識，雙方首次見面後，一起前往KTV歡唱，直到隔天凌晨才散場。

後來阿龍、小晴與友人打算各自搭計程車返家，不過阿龍到家以後，要求小晴陪同回家，並且承諾不做任何事。怎料回到家以後，阿龍卻換了一副模樣，動手性侵小晴得逞，且未使用安全措施。

小晴遭到侮辱以後，身心嚴重受創，最終引發了憂鬱症，時隔約4個月左右輕生。由於小晴突然身故，阿龍原先被依強制性交罪調查，不過檢方偵結後，改依強制性交致被害人羞忿自殺罪將他起訴。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女子指控遭到男子性侵，法官勘驗了對話紀錄，發現2人之間充滿甜言蜜語。（示意圖／記者黃克翔攝）

對此，阿龍則喊冤，與小晴見面以後，確實有在家中發生關係，但當時2人是透過網路交友認識，彼此之間有好感，且在邀請小晴回家時，還有購買盥洗用品。2人是以情侶關係交往同居，交往期間他才知道，小晴早就罹患了憂鬱症。

阿龍接著說，小晴情緒低落時，他常常為了安撫，而順著對方的話說下去，其實他完全沒做過強制性交的行為。小晴在交往同居的期間，也曾因為起口角而出手毆打他、在他的面前自殘，實在是受不了情緒勒索，2023年4月底才會提出分手、要求小晴搬走。

法官仔細查看2人的對話紀錄，以及小晴與閨蜜的對話紀錄，發現2人之間時常甜言蜜語，且小晴也向閨蜜分享，覺得自己準備「要脫單了」，並沒有任何陳述遭到性侵的訊息紀錄。

直到後來阿龍與小晴發生爭執，小晴也沒有說遭到侵犯，隔了5天以後，才告知閨蜜要「走法律」、「告他強X」，這期間劇烈的轉變有不明的情形，難以依照這些陳述，就認定阿龍有強制性交的犯行。

根據檢察官所舉的直接或間接證據，尚有合理懷疑存在，台北地院法官認為，這些證據不足以認定阿龍犯了強制性交致被害人羞忿自殺之犯行，最終判阿龍無罪，全案仍可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
江坤宇24歲月薪衝60萬！兄弟端複數約綁人　含3年版本

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女子控遭性侵崩潰輕生！法官看完對話紀錄「判他無罪」

快訊／台中沙鹿雜貨店深夜大火　一樓全面燃燒

獨／台鋼勞資「失誤」不斷！　本土+洋將球員陸續出手提告搶主控權

獨／球員陳靖寰涉賭疑雲簽結獲清白　慘被台鋼放生職涯卡關

天冷穿寬鬆長袖！台南男遭車床捲入窒息亡　勞工局下令停工

李威的「王薀老師」上銬畫面曝　女信眾疑不服他教誨竟被打死

柯文哲4人收押！北院將退保2.2億　黃國昌妻出3千萬可領萬元利息

幫友喬債爆衝突！桃園男持蝴蝶刀險砍斷對方4根手指　判刑4年

廢床墊害死27歲騎士兒！兇手是小犬颱風　傷心母淚嘆：再議討公道

作家涉精舍命案…詭吐1句話遭羈押！前學員揭真面目：我不相信

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

8縣市低溫特報！2地非常寒冷　要凍到明晚

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

女子控遭性侵崩潰輕生！法官看完對話紀錄「判他無罪」

快訊／台中沙鹿雜貨店深夜大火　一樓全面燃燒

獨／台鋼勞資「失誤」不斷！　本土+洋將球員陸續出手提告搶主控權

獨／球員陳靖寰涉賭疑雲簽結獲清白　慘被台鋼放生職涯卡關

天冷穿寬鬆長袖！台南男遭車床捲入窒息亡　勞工局下令停工

李威的「王薀老師」上銬畫面曝　女信眾疑不服他教誨竟被打死

柯文哲4人收押！北院將退保2.2億　黃國昌妻出3千萬可領萬元利息

幫友喬債爆衝突！桃園男持蝴蝶刀險砍斷對方4根手指　判刑4年

廢床墊害死27歲騎士兒！兇手是小犬颱風　傷心母淚嘆：再議討公道

作家涉精舍命案…詭吐1句話遭羈押！前學員揭真面目：我不相信

春節群聚頻繁　守護家中寶貝與長輩儘快接種新冠與流感疫苗

女子控遭性侵崩潰輕生！法官看完對話紀錄「判他無罪」

到緬甸試玩《艾爾登法環 黑夜君臨》？官方出面「勿信詐騙」

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

社會熱門新聞

精舍殺人關鍵原因曝　王薀眼睜睜看她遭虐死

跑友變砲友！建築師凍未條不倫7年慘了

女大生按摩熟睡遭店長硬上　「非常噁心」對話曝

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

即／土城分局偵查隊長「辦公室、住家」遭搜索！夫妻遭帶走

網紅拍片性騷男工作人員　挨告下場曝

獨／ 財富女神開保時捷酒駕 　驚人酒測值曝

脫困返台　火舞表演者曝詐騙園區關上千人

李威捲精舍殺人命案　王薀老師上銬畫面曝

23歲男「刮到」神秘特斯拉　維修費飆80萬

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

作家王蘊涉「精舍殺人」！特警持長槍破門逮人

柯文哲4人收押！北院將退保2.2億

桃園社區大樓火警！住戶驚逃高層待救

更多熱門

相關新聞

陳奕穩交「五分埔千金」10月首放閃　IG霸氣護愛舉動被挖

陳奕穩交「五分埔千金」10月首放閃　IG霸氣護愛舉動被挖

男星陳奕昨（14）日出席活動時大方認愛「五分埔成衣千金」紀曦晨，甜蜜表示當天是兩人交往10個月，事後更透過IG發文放閃，除了曬出替女友訂製的珠寶照，還大方PO出對方的背影，最後再悄悄關閉貼文留言功能，霸氣保護女友，貼文及照片曝光後，立即閃瞎不少人。

性侵案波及美樂蒂聯名！麥當勞2點回應

性侵案波及美樂蒂聯名！麥當勞2點回應

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

少女遭性侵9次淚崩　直排輪教練和解獲緩刑

少女遭性侵9次淚崩　直排輪教練和解獲緩刑

日本Nikon血汗　前員工憂鬱症隔年退休

日本Nikon血汗　前員工憂鬱症隔年退休

關鍵字：

性侵輕生情侶憂鬱症交往

讀者迴響

熱門新聞

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

男日抽出「1000c.c.牛奶痰」！醫嘆：已成台灣最大死因

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身份」

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

精舍殺人關鍵原因曝　王薀眼睜睜看她遭虐死

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

蹦闆副業營收超過50億「超狂年終曝光」！

跑友變砲友！建築師凍未條不倫7年慘了

不吃甜仍患糖尿病　身體1部位變粗是警訊

女大生按摩熟睡遭店長硬上　「非常噁心」對話曝

快訊／「全台有雨」10級強風要來了　今降8℃越晚越冷

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

「最體面前任」星座Top 3 ！

更多

最夯影音

更多

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面