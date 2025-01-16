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中國貨輪拖斷台與美日韓海纜　顧立雄：需要海軍策應會立即協調

▲▼國防部長顧立雄 聯訪 立法院國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

1月3日中共權宜輪破壞我海底電纜，海巡署研判有灰色地帶襲擾可能，立法院外交國防委員會於今（16日）邀請相關部會進行報告，會前，國防部長顧立雄受訪時表示，對於相關海纜佈署分布地區，如果有可疑船隻動態，會協防海巡加以監控，並立即相互通聯，一旦有發現狀況海巡會先出去，需要海軍策應的話也會立即協調。

野柳東北方海域海底電纜日前遭中國背景的貨輪損壞，由於貨輪航道軌跡不尋常，各界評估是中國「灰色地帶」、極限施壓的作為再升高。中華電信日前也表示，此次受損的電纜，是主要連接台灣與美國西岸的海底網絡電纜，由多國電信業者共同擁有，包括中華電信、美國AT&T、日本NTT、韓國電信（Korea Telecom）、中國電信及中國聯通等。

外交及國防委員會召委林憶君邀國防部、國安局、陸委會進行報告，會前，國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄也接受媒體聯訪。

蔡明彥表示，針對中共國籍船舶跟國防部、海巡署都有即時通報應處機制，接下來重點要放在第三國權宜輪，中共可能利用第三國權宜輪佈署海上監測設備、破壞海底電纜系統，更多的侵擾活動增加海巡負擔，這是接下來應處重點。

權宜輪指的是有別於船東的國籍，註冊在不同國家、掛上他國船旗，屬於他國管轄的船隻。

對於海底電纜遭破壞，顧立雄則回應，國防部跟海巡展開密切合作，對於相關海纜佈署分布地區，如果有可疑船隻動態，會協防海巡加以監控，並立即相互通聯，一旦有發現狀況海巡會先出去，需要海軍策應的話也會立即協調。

另外，媒體也追問2025年初三份國安報告，蔡明彥指出，國安局職能就是應處各種境外勢力的威脅　立法院長期也有很多立委提醒，如何面對中共侵擾跟滲透活動，剛好利用年度交接過程，把爭議訊息、資安攻擊、共諜滲透樣態等等作完整分析，比較歷年度發展的態樣跟趨勢，目的就是讓民眾更了解，也提升社會應處的韌性。
 

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關鍵字：

中共海底電纜國安局國防部海巡

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