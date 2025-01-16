白營統刪3%國防預算　顧立雄：川普上台後我們須展現自我防衛決心

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（16日）繼續協商114年度總預算，預估進入「潛艦後續艦」20億預算，國民黨團擬提案凍結18億預算，另外，民眾黨團提案統刪3%軍事設備和設施預算。對於相關預算，國防部長顧立雄今受訪時表示，統刪3%會影響作業維持費跟軍事投資，不諱言的講，美國準總統川普上台後，我們需要展現自我防衛能力的決心，希望預算能夠維持。

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



針對潛艦國造預算，藍委馬文君原堅持20億預算全刪除，後經過黨主席朱立倫溝通後，黨團將「以凍改刪」，急轉彎改為「凍結18億」，要求原型艦「海鯤號」通過海測後，才得以解凍。藍營聲稱，該方案連國防部長顧立雄也同意。

對此，顧立雄今受訪時否認，並表示，國防部的立場還是堅持委員會通過的主決議，因為自己有做過承諾，等到海測通過才會動支後續艦預算，透過主決議仍然存在，不希望潛艦預算有被刪除或是被凍結。

媒體詢問原型艦「海鯤號」泊港測試有延誤，是否能在今年4月完成海測嗎？顧立雄回應，現在還是在進行HAT（海測）過程，預期還是希望HAT測試項目還是能如期、如質進行，在安全穩健狀況下，確保每一個HAT到位，再進到海測階段，都按照計畫節點進行。

媒體也詢問，民眾黨團提案，統刪3%軍事設備和設施預算，是否向美國傳遞錯誤訊息？顧立雄坦言，統刪3%會影響作業維持費跟軍事投資，希望能維持4760億的國防預算，不諱言的講，美國準總統川普上台後，我們需要展現自我防衛能力的決心，當然希望預算能夠維持。