男花蓮石梯坪採海菜落海！大浪捲走卡礁岩　拉上岸送醫不治

記者王兆麟、吳佩蓁／花蓮報導

台東縣60歲林姓男子今（15日）上午11時53分許，與姊夫相約到花蓮石梯坪的撿海菜，不料過程中林男不慎被大浪捲入落海，海巡署東部分署第一二岸巡隊獲報後，立即派員到場救援，並在南側礁岩處發現林男，海巡及消防人員隨即下水將人拖帶上岸，並實施CPR搶救後送醫救治，但仍不治身亡。

▲台東1名男子與姊夫相約到花蓮石梯坪採海菜，期間不慎落海，幸好被海巡及消防人員救起 。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）



海巡人員今上午接獲釣客通報，指花蓮石梯坪遊憩區內礁岩區有民眾疑似遭大浪捲入不慎落海，隨即派遣第六海巡隊、第一二岸巡隊石梯漁港安檢所及新社安檢所人員趕赴現場搜救。

海巡人員抵達現場搜尋後，最終在石梯坪遊憩區內南側礁岩處發現落海的林男，隨即下水將其拖帶上岸並實施CPR搶救，由於現場地形崎嶇不易行動，海巡人員與豐濱消防分隊使用充氣浮囊、救生背板協助將林男搬運至道路上，並後送花蓮醫院豐濱分院搶救，但仍宣告不治。

東部分署第一二岸巡隊呼籲，近期天候海象較不穩定，東部海域仍有長浪發生的機率，提醒民眾於海象不佳期間避免從事水域遊憩及岸際採捕水產動(植)物等活動，以免發生意外；另如於海域或岸際發生任何急難事故，請立即撥打「118海巡服務電話」，海巡署將立即派員馳赴救援。