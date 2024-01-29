過年團聚吃什麼？最懂玩味的仕高利達2024再推「極餓PIZZA派對」金雪莉威風PIZZA滿足味覺新體驗　再抽iPhone 15 Pro

▲最懂創新玩味的蘇格蘭威士忌品牌「仕高利達」這次串連超過50家餐廳，推出史上最大規模的「極餓PIZZA派對」！（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

2024年才剛揭開序幕，最懂創新玩味的蘇格蘭威士忌品牌「仕高利達」又要再一次引領以酒入菜的美食潮流！沒錯，不久前幾乎開賣就秒殺、被不少網友哀嘆沒跟上的「極餓飽典」熱情回歸，這次仕高利達更將活動全面升級、擴及到全台，直接攜手超過50家餐廳，推出史上最大規模的「極餓PIZZA派對」。此次的亮點就是將「仕高利達金雪莉蘇格蘭威士忌」融入各家特色PIZZA中，有做成底醬、淋醬，或是將食材浸漬在威士忌中，就是要讓各種鹹甜口味與Q彈薄脆的「威風PIZZA」，在這個冬日歡聚的時刻，讓春節聚餐與情人節約會都有「仕高利達」貼心又威風的陪伴！

圍爐年菜吃膩今年改吃威風PIZZA！蒐集全台PIZZA名店好好玩

每年過年吃膩了圍爐桌菜以及火鍋了嗎？誰說年節歡聚一定要那樣吃才有氣氛，最適合多人場合、歡聚分享的PIZZA，平常就是許多人的聚餐選項。此次的「極餓PIZZA派對」活動，每一家PIZZA店都推出至少2種的聯名風味，趁著春節返鄉，親朋好友、厝邊鄰居通通相揪，和一大群人分享就能一次把多種口味都點起來，簡直不要太適合！值得一提的是，這次合作的店家類型相當多元，除了知名品牌連鎖餐廳，也有當地才有的好評小店以及提供外帶小食的行動餐車，趁著出遊走春之際，看自己能蒐集到多少「威風PIZZA」！

此次合作店家之一「默爾pasta pizza（以下簡稱默爾）」，目前在全台共有7間直營門市，最新分店「台中誠品480店」預計會在2月上旬開幕，屆時一樣吃得到聯名的「威風PIZZA」，現在訂位就能在過年期間帶著家人好友前往。

仕高利達攜手默爾推年味PIZZA 紅豆年糕合體蘋果及酒香滋味醉人

這次仕高利達與默爾合作的PIZZA分別是可以當做甜點的「蘋安杏福」，以及甜鹹代表的「醉心莓好」。其中，「蘋安杏福」是披薩主廚Sid特別為春節設計，不僅取名相當具有吉祥祈願的寓意，食材挑選也十分有過年感！首先，鋪在披薩上的金黃蘋果，就特別以「仕高利達金雪莉蘇格蘭威士忌」燉煮至溏心，跟著餅皮一咬入口，緩緩在嘴裡擴散的厚實酒香融合蘋果的酸甜滋味，就連沒有品飲威士忌習慣的人也一吃上癮！另外為了讓分享PIZZA的時光也能有濃濃年味，Sid特別將年節常見的紅豆年糕一起在餅皮上搭配，脆香的蘋果搭上軟Ｑ年糕，無論滋味與口感都是誠意兼具美味之作。特別的是，將「燉煮水果」與PIZZA結合，也是默爾首次的嘗試，死忠的默粉們也不能錯過！

▲「默爾pasta pizza」披薩主廚Sid，講究「仕高利達金雪莉蘇格蘭威士忌」結合披薩的平衡風味，因此特別選用「製作淋醬」以及「燉煮食材」等料理手法，讓酒香為披薩提引出層次繚繞的美味體驗。

有鑒於今年農曆春節剛好銜接西洋情人節，Sid也特別打造讓人看了就心花開的「醉心莓好」！鋪在餅皮上的草莓藍莓、切塊的布里起司以及鹹香生火腿，堪稱是顏值爆表的「威風PIZZA」，本次的亮點「仕高利達金雪莉蘇格蘭威士忌」則是特別添進風味淋醬，讓酒香為甜鹹PIZZA增添撲鼻香味與淡雅酒香，為風味營造出更多變的層次，也讓這款PIZZA吃起來香濃卻又不覺得膩口，加上微酸清爽莓果，不只是情人節增溫必點，也超適合姐妹淘來場甜蜜下午茶！

點餐極餓PIZZA派對不只吃還有得拿 享「威風調酒組」限量好禮

這次的「極餓PIZZA派對」也不只有聯名PIZZA這麼簡單！酒饕們超期待的「點餐享限量好禮」活動，這次推出驚喜感滿滿的「威風調酒組」，只要訂購聯名披薩餐點，就有機會獲得「威風調酒組」，內容物包含50ml仕高利達金雪莉1瓶、可樂200ml 2瓶、造型杯2個、威風造型貼紙。只要在造型杯中倒入半杯「仕高利達金雪莉」以及200ml可樂1瓶，銀炫造型杯馬上就會變色，這時再貼上威風造型貼紙，就完成專屬的威士忌可樂，讓你與好友的歡聚時光也能自己調酒嗨飲！不過要注意的是，每間合作店家的「威風調酒組」都只有限量50組，期間限定的「威風PIZZA」與「威風造型貼紙」也數量有限，不想錯過就要把握時間嚐鮮。

▲「威風調酒組」內容物包含50ml仕高利達金雪莉1瓶、可樂200ml 2瓶、造型杯2個、威風造型貼紙。

現在只要在Instagram發佈合作店家的「聯名披薩」照片或影片，並且標記@ScottishLeaderTW、@合作披薩餐廳、#極餓PIZZA派對，還有機會抽中 iPhone 15 Pro等好禮，為新春龍年贏得好彩頭！

仕高利達「極餓PIZZA派對」全台店家清單！





▲「仕高利達」推出史上最大規模的「極餓PIZZA派對」，串連餐廳可至網站查詢。

返鄉團圓、走春出遊PIZZA美味作伴 全新食感體驗過好年

趁著返鄉過節、走春出遊，快揪家人好友一起參加「仕高利達極餓PIZZA派對」！探索仕高利達與PIZZA迸撞出的美味新滋味，體驗有別於以往的新春歡聚食光，還可以上網與網友分享限量獨家好禮以及調飲的歡樂趣味！最後提醒，威風PIZZA、獨家好禮與超值活動全都限時限量，不用等過年，現在就可以行動起來，直衝離你最近的合作店家，享受「仕高利達金雪莉蘇格蘭威士忌」與PIZZA結合的全新食感體驗。

＊活動詳情請關注仕高利達粉絲專頁及活動網站＊

活動期限：2024年1月24日至2月29日

活動網站：https://scl-event.tw

仕高利達Facebook：https://www.facebook.com/ScottishLeaderTW

仕高利達Instagram：https://www.instagram.com/scottishleadertw



注意事項：本活動贈品、餐點供應情況及餐廳營運之規定，包含服務費、餐點優惠、低消及訂位等限制，請依各餐廳現場公告為主。

禁止酒駕・未成年請勿飲酒，購買時需出示年滿18歲之有效證件。