龍奉呈祥・事仕如意！仕高利達2024春節禮盒聯名「新港奉天宮」買就送開光五寶幣

▲「仕高利達2024春節禮盒」由內而外散發非凡風采，送禮自用皆為不二之選。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

華人世界眾所期待的龍年將至！值此重要時刻，「仕高利達2024春節禮盒」再度與嘉義新港奉天宮聯名推出三款新品，精選「仕高利達12年」、「仕高利達金雪莉」與「仕高利達金牌」等經典酒款結合全新包裝，金、橘、藍三色禮盒以簡化、抽象的線條表現舞龍陣迎媽祖的歡慶熱鬧，完全跳脫傳統、氣質年輕而摩登。也意味在時尚天后的庇佑下人人皆如飛龍騰空，事業成功、平安順心、財運滾滾！每款禮盒皆含一款獨家設計、經奉天宮過爐開光的「祥龍迎春五寶幣」，「龍」重好禮只送不賣、值得收藏。

▲「祥龍迎春五寶幣」援引民間信仰五帝錢做法，精美別緻。

作為蘇格蘭高地威士忌的代表品牌，仕高利達各式經典系列由資深釀酒團隊親手打造，於世界大賽屢屢獲獎。追求卓越的過程中，創新求變的初心始終不變，近年透過一次又一次餐飲跨界合作、復古與前衛的碰撞融合，替消費者打造無數值得期待、充滿魅力的體驗計畫。二度與新港奉天宮攜手打造的「仕高利達2024春節禮盒」匠心依舊，由內而外散發非凡風采，送禮自用皆為不二之選。

▲▼仕高利達再度與嘉義新港奉天宮聯名推出「仕高利達2024春節禮盒」，每一款「祥龍迎春五寶幣」也都會由專人送往新港奉天宮過爐開光。

禮盒結合慶典意象 舞龍迎媽祖天后賜福澤

全新禮盒圖樣以「舞龍迎媽祖」的慶典畫面為設計靈感，陣頭舞動著威儀巨龍、栩栩如生，龍身點綴五枚錢幣，金光閃閃、靈動欲飛，頭戴冕冠身披神袍的媽祖娘娘騰雲而至，象徵所有人在龍年都能得到天后福澤庇佑。配合內裝酒款特色，「仕高利達2024春節禮盒」推出深藍、赤橘、金黃三種顏色以資識別。

▲仕高利達金牌蘇格蘭威士忌。



▲仕高利達金雪莉蘇格蘭威士忌。

▲仕高利達12年蘇格蘭威士忌。

金牌酒款 韻味獨具各自精采

「仕高利達12年」禮盒主視覺是酒標內斂深藍色的延伸，瓶中每一滴酒液皆選用蘇格蘭引以為傲的「生命之水」釀製而成的頂級威士忌原酒，並在橡木桶中陳年12年以上，最後經由資深首席釀酒團隊完美比例調配，口感醇厚滑順、花果風味微甜繚繞。琥珀色澤更凸顯其的絕佳酒質，榮獲2023年國際烈酒競賽(ISC) 金獎。

赤橘色的「仕高利達金雪莉」禮盒無比喜氣，其酒體在嚴選西班牙初次Oloroso 雪莉桶中陳釀，讓帶有天然蜂蜜的香氣以及滑順口感的金黃酒體，完美詮釋蘇格蘭威士忌結合西班牙雪莉桶的極致風味。入喉後，蜂蜜麥芽風味擴散包覆每一個味蕾，微辛帶甜的花果風味唇齒留香，勾勒出滑順絕美、難以抵擋的香醇，獲得2023年國際烈酒競賽(ISC) 金獎肯定。

金光閃閃、貴氣逼人的「仕高利達金牌」禮盒，酒體選用高比例麥芽原酒製，由首席調酒團隊傳承百年工藝、完美比例勾兌而成，被公認為蘇格蘭高地區威士忌的代表作。金黃琥珀色酒液在橡木桶的熟成孕育下，陳釀出濃郁蜂蜜香氣，入喉後微甜滑順，風味獲得2023年國際烈酒與葡萄酒大賽(IWSC) 銀獎。

祥龍迎春五寶幣 開光加持招財保平安

繼去年深獲好評的「仕高利達X嘉義新港奉天宮」聯名錢母後，2024年新春禮盒又見驚喜好禮！隨盒獻上的「祥龍迎春五寶幣」援引民間信仰五帝錢做法，五枚灌鑄仕高利達威士忌圖紋的龍年方孔錢以中國結法巧手串編成吊飾，藍色線繩象徵事業成功、橘色線繩代表平安順心、金色線繩則有財運滾滾來之意，每款「祥龍迎春五寶幣」皆由專人送往新港奉天宮過爐開光，可吊掛於室內顯眼處或隨身攜帶，招財旺氣保平安！龍年最值得擁有的金牌美酒與開運小物盡在「仕高利達2024春節禮盒」，建議售價NT$480起，請洽全台合作菸酒專賣店、量販通路。

▲▼每款禮盒皆含一款獨家設計、經奉天宮過爐開光的「祥龍迎春五寶幣」，「龍」重好禮只送不賣、值得收藏。