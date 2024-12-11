全家推肖像造型春節禮盒！「魯夫拍拍燈、巨大布丁狗存錢筒」超萌

▲全家便利商店集結超過200款春節禮盒，其中肖像IP主題系列吸睛又實用。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

年節送禮不一定是嚴肅又方方正正的禮盒，可以更活潑又吸睛！全家便利商店集結超過200款春節禮盒，其中「肖像IP主題系列」有航海王粉絲可收藏的「魯夫拍拍燈、索隆寶藏箱存錢筒禮盒」，還有人氣史努比、酷洛米、小熊維尼、蠟筆小新等造型，可愛又體面，BT21更推出「防水底片相機棉花糖組」、「巨大撲克牌爆米花」，出遊或聚會搬出來馬上成為焦點。

▲全家便利商店集結超過200款春節造型禮盒，其中肖像IP主題系列吸睛又實用。（圖／全家提供）



全家搶攻春節送禮商機，今年主打「Let’s Café嚴選」、「可愛肖像」、「旅行風格」三大主題特色禮盒，獨家限量販售，最低199元就可入手。

●可愛肖像IP禮盒

肖像禮盒方面，可愛的IP轉變成存錢筒、拍拍燈、置物收納盒，好看又實用，首推獨家「布丁狗福蛇蜜糖造型桶」(1490元)，布丁狗存錢筒高達36公分，搭配精緻可愛的蛇紋貼紙，消費者可自由DIY打造成專屬造型，值得收藏。

▼布丁狗存錢筒高達36公分，裡頭有糖果，送禮實用又可愛。（圖／全家提供）

航海王粉可留意「魯夫拍拍燈禮盒」，魯夫手中最愛的大塊肉，一拍即亮，透過USB充電設計超方便；「索隆寶藏箱存錢筒禮盒」，可投入零錢和索隆一起累積賞金，兩款皆售價990元，居家擺飾超療癒。

▼航海王粉可收藏或送禮，「魯夫拍拍燈禮盒」、「索隆寶藏箱存錢筒禮盒」。（圖／全家提供）

其他含有「史努比存錢筒禮盒」(990元)、「歐拉夫置物桶焦糖爆米花」(599元)、「維尼造型蜂蜜罐堅果禮盒」(599元)、「小熊維尼丹麥禮盒」(360元)，都是獨家販售。

▼史努比存錢筒禮盒，吸睛、可愛又體面。（圖／全家提供）

▼「維尼造型蜂蜜罐堅果禮盒」打開來有糖果。（圖／記者林育綾攝）



三麗鷗當紅明星「酷洛米系列」則推出「KU花瓣旋轉收納盤」(399元)、「愛的邱比特米果手提行李箱」(499元)、「樂連連三麗鷗陶瓷碗歡樂箱」(199元)，少女心直接爆棚！另有超特殊「全+1社群電商」店舖Line團購限定，「翠果子X KUROMI暢遊世界綜合米果」(149元) 。

▲▼三麗鷗當紅明星酷洛米，推出「KU花瓣旋轉收納盤」、「愛的邱比特米果手提行李箱」。（圖／記者林育綾攝）



●Let’s Café蛋捲禮盒



全家每年自有品牌禮盒廣受好評，其中Let’s Café蛋捲禮盒系列最吸引消費者固定回購，如：手作鮮乳蛋捲禮盒、花生濃餡蛋捲禮盒都是經典不敗，而去年Let’s Café推出高人氣曲奇餅乾禮盒亦創銷售佳績。

今年全家「Let’s Café禮盒」再創新意，獨家攜手日本No.1泡芙beard papa's 鬍子爺爺，將Let’s Café咖啡結合香草卡士達內餡，推出「咖啡濃餡卡士達蛋捲禮盒」(439元)。同時全新推出「濾掛咖啡禮盒」(399元)，以及首款「私品茶巡禮 綜合禮盒」(790元)，滿足多元送禮需求。

▼Let’s Café蛋捲禮盒系列，最吸引消費者固定回購。（圖／全家提供）





●旅行風主題禮盒

瞄準國人愛出國、春節旅遊時期，「全家」推出多款以旅行為主題的春節禮盒，包含旅行周邊用品、機上限定美味、日本特色伴手禮。首推BT21「防水底片相機棉花糖組」，相機加上棉花糖799元，可愛的BT21角色躍上底片相機，輕便攜帶又防水，適合喜歡攝影和戶外活動的消費者。

▲BT21「巨大撲克牌焦糖爆米花」，超吸睛大尺寸撲克牌，馬上熱絡聚會氣氛。（圖／記者林育綾攝）



另一款BT21「巨大撲克牌焦糖爆米花」，特價499元，是聚會、出遊必備，超吸睛「大尺寸撲克牌」，馬上熱絡聚會氣氛。另有長榮航空上才吃得到的「吉果樂-機上經濟艙米果」與「吉果樂-機上商務艙綜合堅果」，不用飛到3萬英呎高空就能吃，還有隨身小包裝設計超方便！

▲全家便利商店集結超過200款春節禮盒。（圖／全家提供）



看好台灣人熱愛日本點心，全家更獨家導入多款日本進口特色伴手禮，讓消費者不需出國就可品嚐。推薦來自日本皇家御用百年老店西點甜品Colombin，包含「燒果子禮盒」、「綜合可可夾心餅乾禮盒」、名古屋特產「金（魚虎）可可薄餅禮盒」，日本道地特色點心，不用出國也買得到，另更有多款日本高質感糕餅、菓子禮盒供選購，讓春節就充滿濃濃日系氛圍。

●OKmart 節慶禮物

OKmart看準交換禮物、年節送禮的周邊商機，即日起至2025年1月8日，攜手太古可樂、淡麗、健達、金莎等知名品牌，推出獨家限量商品與超值加購活動。同時OKmart 旗下OKCAFE，更與經典品牌阿華田合作，祭出冬季限定熱飲「經典阿華田」、「阿華田摩卡拿鐵」7折優惠。

▲OKmart攜手太古可樂等知名品牌，推出獨家限量商品加購活動。（圖／OKmart提供）



太古可樂再推復古風限量周邊，包括「復古摩托車模型」買可口可樂全系列20元以上任2件，加價199元即可加購，適合收藏或交換禮物。「北極熊雙層杯」買可口可樂全系列20元以上任2件，加價169元加購，兼具保冷保溫，實用又療癒。

▲「金莎心型瓷盤」凡購買指定金莎商品任2件就贈送。（圖／OKmart提供）



超有儀式感的「金莎心型瓷盤」凡購買指定金莎商品任2件就贈送，限量3000個，共兩款，隨機出貨。健達推出「聖誕儲物罐」，購買健達指定品項滿99元就贈一個，限量2500個，共兩款，同樣隨機出貨，可收納零食，或當成節慶裝飾。

▲健達推出「聖誕儲物罐」。（圖／OKmart提供）

淡麗則推出「雪花罐型杯」，購買淡麗GREEN LABEL(350ml)3罐100元，買12罐或多入組2組，即贈限量雪花罐型杯1個，增添聚會儀式感。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。



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▲會員專屬預購，迪士尼正版授權「暖手行動電源」，原價1399元，特價799元。（圖／OKmart提供）