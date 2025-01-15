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新北板農年貨大街1／17登場　消費滿額贈超市抵用券

▲新北板農年貨大街1／17登場。（圖／新北市農業局提供）

▲板農活力超市年貨專區提供超人氣休閒零嘴、堅果禮盒、各縣市農漁會特產、點心禮盒。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北板橋地區最具代表性的年貨大街將於1月17至24日在板農活力超市1樓廣場前開辦。現場展售充滿濃厚年味的年貨、各種海鮮、南北乾貨、年節伴手禮、新鮮蔬果等優質農漁特產，新北市農業局推薦市民朋友們快來板農年貨大街購齊各種過年所需的物品，消費滿額可兌換板農超市抵用券。

農業局表示，板農活力超市以販售台灣在地農產好物為主，自1月17至24日早上9時30分至晚上7時30分於1樓廣場舉辦年貨大街展售活動。板農活力超市以扶植小農產品為優先，辦理年貨大街已是第15年，現場販售新北在地小農產品，像是阿財綠竹農場筍乾、海洋牧場貢寮鮑、石門區農會肉粽及鐵觀音茶禮盒、鼎勝養蜂場特等蜂蜜等。

▲新北板農年貨大街1／17登場。（圖／新北市農業局提供）

▲民眾到板農超市挑選精美禮盒送禮自用兩相宜。

農業局說，也邀請全台各地小農加入展售活動，現場將有春節應景的蘭花盆栽、有機茶、養身堅果、各地水產新鮮漁貨等多項農漁特產品，消費滿500元可憑發票兌換「50元超市抵用券」一張（滿1,000元兌換2張，以此類推）。另外在板農活力超市年貨專區也提供超人氣的休閒零嘴、堅果禮盒、各縣市農漁會特產、點心禮盒，送禮自用兩相宜，即日起至24日於超市累積消費滿6,000元還可兌換200元超市抵用券，超市與廣場的發票可合併累計計算。

板橋區農會理事長郭進源表示，板橋農會超市以協助農友、服務市民的理念，提供全台當季農特產品、應景年貨的採買平台，規劃年貨市場檔期活動，讓產銷兩端在歲末年關都能有所滿足與收穫，誠摯邀請大家前來板農年貨大街採購各式各樣年貨，增添年節氣氛。

新北市農業局長諶錫輝表示，農業局秉持「農業健康市/式」理念，歡迎大家到新北各農會超市置辦年貨，一起推廣綠色消費，支持有機、友善及在地農漁產品，降低碳排放，創造健康好生活。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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