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農曆年節辦年貨新北首選　全國漁會商城魚貨禮盒享優惠

▲全國漁會商城魚貨禮盒享優惠。（圖／新北市漁業處提供）

▲「頂級海鮮禮盒A」左圖、「豪華海鮮禮盒B」右圖。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著農曆新年腳步接近，年節餐桌上的美食與送禮選擇成為民眾關注的焦點。為方便採買，全國漁會推出五大精選海鮮禮盒，並祭出即日起至1月22日滿2,000元免運費的限時優惠。新北市漁業處也誠摯邀請民眾到全國漁會網路商城選購，輕鬆備齊年貨，享受愉快新年。

新北市漁業處表示，為推廣全台優質魚貨及方便民眾採買年貨，全國漁會搶在農曆新年前，於網路商城推出五大海鮮禮盒預購優惠，即日起至1月22日止，預購金額滿2千元即享免運費服務。首先「頂級海鮮禮盒（A）」有白鯧、龍虎石斑、野生石老及生干貝等；「豪華海鮮禮盒（B）」有白鯧、龍虎石斑、紅魽切片等，皆適合親朋好友相聚共同享用，接下來的「嚴選海鮮禮盒（C）」有白鯧、船凍透抽、午仔魚等；「精緻海鮮禮盒（D）」則有黃金鯧、白蝦、虱目魚肚等，提供小家庭更多選擇。

▲全國漁會商城魚貨禮盒享優惠。（圖／新北市漁業處提供）

▲「嚴選海鮮禮盒C」」左圖、「精緻海鮮禮盒D」右圖。

若想吃海鮮也想吃肉的朋友們，也別錯過由台灣鯛魚片、金目鱸魚片、生凍小卷再加上雲林雲饗豬國產梅花火鍋肉片組成的「海陸雙拼火鍋禮盒（E）」，讓您過年火鍋圍爐免煩惱，歡迎民眾趁年節優惠至「三重示範魚市場網路商城」訂購，免出門即可買到鱻魚貨。

全國漁會總幹事林啓滄表示，全國漁會也幫大家準備好了，在此推薦「烏魚子禮盒」，由全國漁會嚴選台灣在地優質烏魚，經取卵、去除血污、鹽漬、脫鹽、整形、乾燥、成形及真空包裝製成，口感Q彈不死鹹，還有切片包裝的「一口烏魚子禮盒」，堪稱年節最佳伴手禮。針對注重養生的朋友，全國漁會也推出「全漁淬滴魚精」，精選嘉南地區養殖的優質虱目魚作為原料，帶有虱目魚特有香氣及鮮美。

新北市漁業處表示，除了全國漁會方便快捷的網路商城，喜愛外出採買年貨體驗過年氣氛，或是想要親自挑選生鮮魚貨的市民朋友們，位在三重區的全國漁會示範魚市場，是您逛街辦年貨的絕佳場所，現場販售多樣優質國產漁產品，如象徵「好運鯧隆」黃金鯧、「萬事鱸意」金目鱸魚，還有「龍華虎貴」龍虎班等，歡迎民眾可以多多採購，不僅為蛇年迎接好兆頭，也給予在地漁民最暖心的支持。

▲全國漁會商城魚貨禮盒享優惠。（圖／新北市漁業處提供）

▲全漁淬滴魚精。

▲全國漁會商城魚貨禮盒享優惠。（圖／新北市漁業處提供）

▲一口烏魚子禮盒。

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