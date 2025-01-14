寒冬送暖關懷獨居長者　三重先嗇宮歲末圍爐贈紅包

▲三重先嗇宮為獨居長輩提前辦圍爐。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節將至，三重先嗇宮延續對獨居長輩的歲末送暖傳統，今（14日）結合各界在珍豪飯店舉辦圍爐餐敘，獨居長輩在慈暉志工1對1的服務陪同下參加，每位長輩合計獲贈紅包3000元和羊肉爐、肉鬆、雞精、蛋捲、沐浴乳等禮品。新北市副秘書長柯慶忠和社會局長李美珍代表侯友宜市長致贈保溫瓶和毛帽，並預祝長輩新年快樂。

活動前，長輩並欣賞歐陽慧珍舞蹈團和台大追夢舞團的精采舞蹈表演，融合古典芭蕾和現代舞蹈。另外三重區五谷里糖胡蘆二胡班也在長輩用餐時表演多首二胡音樂，連柯慶忠也受邀上台露了一手二胡絕技，令長輩和志工印象深刻。

▲柯慶忠和李乾龍關心視障獨居長者薛秀戀。

柯慶忠表示，全市列冊獨居長輩有7,818人，其中三重區有606人。感謝李乾龍在91年3月擔任三重市長時開辦為獨居長者送餐服務，卸任後依舊以先嗇宮董事長名義，結合民間力量持續關懷，歷時22年而不衰。

柯慶忠說，這期間也要感謝許多民間企業、宮廟、善心團體如幸福集團、振發實業、愛山林、甲山林、乾富、寶石等建設公司、百輝、駿傑、信創等營造廠、利冠、鐿豐等食品公司、財團法人蔡火石紀念文教基金會、臺灣青年領導組織及清聖宮、福隆宮、同仁宮等宮廟贊助和支持，以及慈暉志工的陪伴關懷。

▲柯慶忠副秘書長應邀拉二胡娛樂獨居長輩。

先嗇宮董事長李乾龍表示，他在卸任三重市長時，許多獨居長輩擔心日後是不是沒有送便當了？感謝接棒的楊義德、劉來通、陳奇正和現任的王坤南諸位區長，以及在座的所有贊助單位，尤其是慈暉志工22年來持續不懈的送餐和陪伴。

參加圍爐最年長者為蘇曾金蘭，她今年已有93歲；另位視障者薛秀戀，今年也78歲，她在陳惠敏、王秀蜜兩位慈暉志工的陪同下，也參加圍爐。市議員王威元、蔡火石紀念文教基金會執行長蔡政呈等人亦參加圍爐，格致中學同學自發性的集資紅包，每包200元致贈給長輩，每位長輩都收穫滿滿。

▲柯慶忠副秘書長和李美珍局長代表侯友宜市長致贈禮品（右為三重區長王坤南）。