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社會 社會焦點 保障人權

廢酸液混成2000噸水泥塊到處丟　無良化工廠海削1.3億8人起訴

▲廢酸液體混成2000噸水泥塊！染紅中港溪　化工廠不法所得逾1.3億。（圖／記者許權毅翻攝）

▲桃園化工廠和興鴻業收受廢酸洗液後竟非法棄置，製成水泥塊棄於多縣市。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

桃園市化工廠和興鴻業收受工廠產出廢酸洗液後，由非法掮客將有害廢棄物至於桃園、苗栗以及台中等地，甚至染紅苗栗中港溪將近3公里。專案小組在苗栗苑裡一處土地，當場查獲2000噸廢棄液體混合過之水泥塊，不法所得達1.3億，全案近日起訴。

台中地檢署日前指揮保七總隊第三大隊中區中隊、環境部、調查局以及苗栗縣環保局等單位，成立專案小組追查非法集團傾倒有害事業廢棄物（廢酸洗液）。經查，該公司為和興鴻業化工廠，先是合法收受其他工廠產出的廢酸洗液後，再透過掮客非法棄置於多地、污染河川。

▲廢酸液體混成2000噸水泥塊！染紅中港溪　化工廠不法所得逾1.3億。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼現場有2000噸水泥塊，遭棄置於苗栗苑裡。（圖／記者許權毅翻攝）

▲廢酸液體混成2000噸水泥塊！染紅中港溪　化工廠不法所得逾1.3億。（圖／記者許權毅翻攝）

專案小組追查時，於苗栗縣苑裡鎮一處土地查獲棄置廢酸洗液，當場逮捕槽車司機及土地管理人等6人，發現未依核定再利用製程處理廢酸洗液，以付費方式將廢酸洗液棄置於案地，造成土壤重金屬超標。

該土地承租人魏男非法收受廢酸洗液，誆稱作為水泥添加劑與其他事業廢棄物，混拌成不合格且無用途之水泥塊，現場另查獲堆置廢塑膠混合物、廢集塵灰及廢玻璃等事業廢棄物，初估面積約5100平方公尺，棄置廢棄物總量約2000公噸。

▲廢酸液體混成2000噸水泥塊！染紅中港溪　化工廠不法所得逾1.3億。（圖／記者許權毅翻攝）

專案小組查扣犯案車輛5部及挖土機2部，經台中地方檢察署檢察官陳祥薇向台中地院聲請裁定扣押，不法所得新台幣1億3360萬元，全案於日前偵查終結，以違反廢棄物清理法第46條第3、4款罪嫌，將和興鴻業負責人許男等8人（自然人7人、公司法人1人）提起公訴。

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台中苗栗廢酸液體水泥塊污染化工廠中港溪

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