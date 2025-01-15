反無人機技術！美國有新突破　「新型電子毀傷彈」可精確打擊

▲美國開發的「新型電子毀傷彈」可準確應對無人機 。（圖／翻攝 中國國防報）

記者任以芳／綜合報導

美國一家私人軍事公司於去年12月宣佈推出一種新型電子毀傷彈（EDP），這種新型彈藥在軍事領域引起廣泛關注，還為安全部隊和執法部門「反無人機」作戰提供新的解決方案，可以精準破壞目標的電子系統失效，有效應對無人機威脅。

《中國國防報》報導稱，電子毀傷彈的核心功能，可以破壞目標的電子系統使其失效。與傳統的動能子彈不同，電子毀傷彈在撞擊目標時會釋放出一種特殊粉末，這種粉末通常由磁性或晶須化合物等電子干擾材料組成。

報導強調，「這些材料能夠精確地干擾目標的攝影鏡頭、激光雷達和機電系統，導致其電路短路或過載，從而實現毀傷效果。」

報導進一步介紹，電子毀傷彈性能優勢有兩個方面。一是精確性和可擴展性。電子毀傷彈可以針對目標使特定組件失效，不會對周圍環境造成大面積損壞，適用於多種作戰場景。二是多功能性。電子毀傷彈可以改裝為多種口徑的霰彈槍用子彈，增強彈藥的適用性。

有分析稱，電子毀傷彈的出現，為現代防禦體系帶來革命性變化，尤其在「反無人機」領域應用較為突出。例如，傳統的霰彈槍可能需要多次射擊才能擊落一架無人機，而幾枚電子毀傷彈，可精準讓無人機的電子設備失效。

不過，電子毀傷彈也面臨一些挑戰和局限性。首先，其研發和生產成本相對較高，限制大規模應用。另外，隨著電子設備的不斷升級和防護技術的進步，電子毀傷彈的效能也需要與時俱進。可以預見，電子毀傷彈作為一種新型防禦彈藥，在未來戰爭和安全防禦中具有較大發展應用潛力。