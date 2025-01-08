俄羅斯戰鬥貓「一掌拍落」烏軍無人機　網誇：簡直生化武器

▲烏克蘭一架軍用無人機低空飛過俄國一處草坪，卻觸怒了流浪貓慘遭掌擊。（翻攝X@NoCatsNoLife_m）

圖文／鏡週刊

烏俄戰爭持續延燒，但近日卻出現了更令人意想不到的「戰果」，烏克蘭一架軍用無人機日前在執行任務時，竟遭遇到意想不到的「攔截」。一隻正在休息的流浪貓，以迅雷不及掩耳的速度，用「貓爪神功」將無人機擊落，無人機的攝影機清楚地捕捉流浪貓「以爪制敵」的精彩瞬間，影片曝光後，網友紛紛大呼過癮，誇讚「這貓根本生化武器」。

▲流浪貓一掌擊落這架無人機，事後還上前查看墜毀的無人機。（翻攝X@NoCatsNoLife_m）

根據《EADaily》報導，一段烏克蘭FPV軍用無人機被流浪貓擊落的影片在網上瘋傳，根據影片顯示，這起近日發生的事件，地點為俄羅斯某處草坪。當時，無人機正在低空飛行，卻意外闖入一隻流浪貓的「領地」，流浪貓面對突如其來的「空襲」，竟展現出驚人的反應速度，一掌將無人機擊落。

這簡直是年度最荒謬的空戰，這台無人機最終墜落在地，鏡頭畫面裡全都是雜訊，而貓咪則悠哉悠哉地走上前去居高臨下地看著這堆廢鐵，仿佛是在示威：「哼，敢來招惹我，這就是下場！」

這場貓與無人機的戰爭，最終以貓的勝利告終，網友也被新奇的影片逗樂，笑稱：「這貓根本生化武器」「想像一下你的貓帶回家的是無人機而不是老鼠」「戰鬥民族連貓都不例外」「為自己的國家而戰，給這隻貓一枚獎章」。

Russian Cat knocks down a Ukrainian drone ???????????????????? pic.twitter.com/DnZ9DjKl7V — No Cats No Life (@NoCatsNoLife_m) January 3, 2025



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