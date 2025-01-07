為躲烏軍無人機！北韓士兵超孬「闖民宅」　將俄國老人狠趕出屋外

▲北韓軍為了躲避烏軍無人機，竟然狠心將俄國庫斯克州老人趕出民宅。（圖／翻攝自Telegram）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年10月向俄羅斯派出兵力約1萬1000多人的精銳部隊，這些北韓部隊先是分散在各處受訓，接著前往庫斯克州與烏克蘭軍交戰。不過，受到烏軍使用自殺無人機的影響，北韓軍隊蒙受巨大挫敗，至少3800人死傷。為了躲避無人機的攻擊，2名北韓士兵竟然狠心將俄國當地退休老人趕出屋外。

根據美媒《自由亞洲電台》（RFA），社群平台Telegram向全球傳遞俄烏戰況的頻道「InformNaplam」於當地時間6日公開一段影片，該段影片被推測使用無人機進行拍攝，畫面中可以看到疑似為北韓軍士兵的男子急忙奔進民宅大門內避難，至於原本待在民宅內的2名紅衣居民，卻被迫在酷寒且惡劣的氣候條件下，遭趕出家門。

2名身穿紅衣服的居民先是走出屋外，並與疑似為北韓軍士兵的男子進行對話，豈料最後卻被迫待在屋外，而北韓士兵則是走進屋內躲避無人機的追擊。

???????????? North Korean soldiers are evicting Russian pensioners from their own homes in the village of Makhnovka in the Kursk region so that they can hide from the cold and drones.



We know for sure that they were Koreans, not Russians, not only by their physical appearance, but also… pic.twitter.com/q5IMx1LU4J — PS01 □ (@PStyle0ne1) January 6, 2025

對此，InformNaplam在內文透露，「北韓士兵正將在俄羅斯領取退休金的長輩，從俄國庫斯克州地區馬赫諾夫卡村（Makhnovka）的家中驅逐，以便他們能夠躲避無人機和寒冷。我們確信他們是朝鮮人，而不是俄羅斯人。不僅從他們的外表、其他情報可以辨別，我們觀看的直播也清楚表明他們是朝鮮人。我們也知道他們在該地區遭受重大損失。」

俄羅斯官方媒體曾經駁斥，表示這些擁有東方臉孔的士兵，其實是分布在東西伯利亞貝加爾湖、安加拉河、鄂嫩河流域等地的原住民「布里亞特人」。不過對此，InformNaplam卻明確指出，這些人來自北韓。

在俄羅斯庫斯克州作戰的烏克蘭第8特種作戰部隊下士馬卡魯克（Mykhailo Makaruk）受訪時表示，他曾看過該段影片，證實影片的真實性。對此，美國國務院尚未回應《自由亞洲電台》置評要求。

▲▼北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

報導分析，北韓軍赴俄作戰，因為不熟悉現代戰爭的作戰模式，只要遇到烏軍操縱「FPV自殺無人機」（第一人稱視角）攻擊時，根本束手無策。烏克蘭國防部情報總局（HUR）指出，北韓軍士兵因遭到無人機攻擊而士氣低落不振，屢屢傳出有士兵過度飲酒、酒醉等案例。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基5日接受美國知名播客「萊克斯•弗里德曼」（Lex Fridman）3個多小時的專訪時，透露至今為止北韓士兵一共有3800人死傷，部隊死傷規模達到3分之1。