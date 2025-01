為躲烏軍無人機！北韓士兵超孬「闖民宅」　將俄國老人狠趕出屋外

▲北韓軍為了躲避烏軍無人機,竟然狠心將俄國庫斯克州老人趕出民宅。(圖/翻攝自Telegram)

記者羅翊宬/編譯

北韓(朝鮮)去年10月向俄羅斯派出兵力約1萬1000多人的精銳部隊,這些北韓部隊先是分散在各處受訓,接著前往庫斯克州與烏克蘭軍交戰。不過,受到烏軍使用自殺無人機的影響,北韓軍隊蒙受巨大挫敗,至少3800人死傷。為了躲避無人機的攻擊,2名北韓士兵竟然狠心將俄國當地退休老人趕出屋外。

根據美媒《自由亞洲電台》(RFA),社群平台Telegram向全球傳遞俄烏戰況的頻道「InformNaplam」於當地時間6日公開一段影片,該段影片被推測使用無人機進行拍攝,畫面中可以看到疑似為北韓軍士兵的男子急忙奔進民宅大門內避難,至於原本待在民宅內的2名紅衣居民,卻被迫在酷寒且惡劣的氣候條件下,遭趕出家門。

2名身穿紅衣服的居民先是走出屋外,並與疑似為北韓軍士兵的男子進行對話,豈料最後卻被迫待在屋外,而北韓士兵則是走進屋內躲避無人機的追擊。

???????????? North Korean soldiers are evicting Russian pensioners from their own homes in the village of Makhnovka in the Kursk region so that they can hide from the cold and drones.



We know for sure that they were Koreans, not Russians, not only by their physical appearance, but also… pic.twitter.com/q5IMx1LU4J