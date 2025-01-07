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為躲烏軍無人機！北韓士兵超孬「闖民宅」　將俄國老人狠趕出屋外

▲▼北韓軍為了躲避烏軍無人機，竟然狠心將俄國庫斯克州老人趕出民宅。（圖／翻攝自Telegram）

▲北韓軍為了躲避烏軍無人機，竟然狠心將俄國庫斯克州老人趕出民宅。（圖／翻攝自Telegram）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年10月向俄羅斯派出兵力約1萬1000多人的精銳部隊，這些北韓部隊先是分散在各處受訓，接著前往庫斯克州與烏克蘭軍交戰。不過，受到烏軍使用自殺無人機的影響，北韓軍隊蒙受巨大挫敗，至少3800人死傷。為了躲避無人機的攻擊，2名北韓士兵竟然狠心將俄國當地退休老人趕出屋外。

根據美媒《自由亞洲電台》（RFA），社群平台Telegram向全球傳遞俄烏戰況的頻道「InformNaplam」於當地時間6日公開一段影片，該段影片被推測使用無人機進行拍攝，畫面中可以看到疑似為北韓軍士兵的男子急忙奔進民宅大門內避難，至於原本待在民宅內的2名紅衣居民，卻被迫在酷寒且惡劣的氣候條件下，遭趕出家門。

2名身穿紅衣服的居民先是走出屋外，並與疑似為北韓軍士兵的男子進行對話，豈料最後卻被迫待在屋外，而北韓士兵則是走進屋內躲避無人機的追擊。

對此，InformNaplam在內文透露，「北韓士兵正將在俄羅斯領取退休金的長輩，從俄國庫斯克州地區馬赫諾夫卡村（Makhnovka）的家中驅逐，以便他們能夠躲避無人機和寒冷。我們確信他們是朝鮮人，而不是俄羅斯人。不僅從他們的外表、其他情報可以辨別，我們觀看的直播也清楚表明他們是朝鮮人。我們也知道他們在該地區遭受重大損失。」

俄羅斯官方媒體曾經駁斥，表示這些擁有東方臉孔的士兵，其實是分布在東西伯利亞貝加爾湖、安加拉河、鄂嫩河流域等地的原住民「布里亞特人」。不過對此，InformNaplam卻明確指出，這些人來自北韓。

在俄羅斯庫斯克州作戰的烏克蘭第8特種作戰部隊下士馬卡魯克（Mykhailo Makaruk）受訪時表示，他曾看過該段影片，證實影片的真實性。對此，美國國務院尚未回應《自由亞洲電台》置評要求。

▲▼北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

▲▼北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

▲▼北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

報導分析，北韓軍赴俄作戰，因為不熟悉現代戰爭的作戰模式，只要遇到烏軍操縱「FPV自殺無人機」（第一人稱視角）攻擊時，根本束手無策。烏克蘭國防部情報總局（HUR）指出，北韓軍士兵因遭到無人機攻擊而士氣低落不振，屢屢傳出有士兵過度飲酒、酒醉等案例。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基5日接受美國知名播客「萊克斯•弗里德曼」（Lex Fridman）3個多小時的專訪時，透露至今為止北韓士兵一共有3800人死傷，部隊死傷規模達到3分之1。

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