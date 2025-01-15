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國旅沒救了？他逆風評2025「先雨後晴」　2大關鍵原因曝

▲▼台北市房產配圖,台北市,房地產,富邦A25。（圖／記者邱顯燁攝）

▲國旅市場深陷低谷，連春節訂房也慘兮兮，今年飯店業限制提供備品更惹民怨。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

近年國旅市場深陷低谷，連春節訂房也慘兮兮，今年飯店業限制提供備品更惹民怨。但薰衣草森林集團董事長王村煌認為，今年、2025年上半年國旅市場難擺低迷，但是下半年可望由雨轉晴。

董事長王村煌認為，海外報復性旅遊將趨緩，過去幾年疫情被關在家獲得釋放，但玩了好幾年，「民眾累了，荷包也空了」，加上日韓機票、住宿費用過去幾年不斷調漲，預料2025年日韓旅遊目的地的團費也難擋漲價壓力。

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▲王村煌。（圖／記者游瓊華攝）

▲薰衣草森林集團董事長王村煌認為，今年、2025年上半年國旅市場難擺低迷，但是下半年可望由雨轉晴。（圖／記者游瓊華攝）

此外，近日國人瘋出國，尤其愛到日本等地區，王村煌也提到，日本不論機票、住宿等價格不斷飆高，部分飯店價格已是台灣同等級價格2倍，民眾能明顯感受到其漲幅，加上海外報復性旅遊將趨緩，2025年的國旅市場到了下半年將由雨轉晴。

此外，王村煌近幾年慢旅行正夯，民眾從過往的快閃旅遊，有經濟能力者轉型成目的地的深度探索、文化與在地特色體驗，旅遊消費能力隨著經濟能力M型化的情況更加明顯。

對於民眾哀號，國旅住宿價格居高不下，王村煌坦言，以日本為例，光是同等級的土地成本取得，台灣就比日本貴10倍，連帶影響房價，甚至預言「未來僅剩下財團才能經營台灣觀光」。

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