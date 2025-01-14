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快訊／震撼彈！台中戶外婚禮始祖「心之芳庭」3／31熄燈

▲台中大坑知名景點心之芳庭將熄燈號。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中大坑知名景點心之芳庭將在3月31日熄燈號。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

震撼彈！台中知名旅遊景點、堪稱戶外婚禮始祖的「心之芳庭」將在3月31日熄燈，但母集團薰衣草森林董事長王村煌宣布，薰衣草森林將進駐南投九九峰園區，屆時心之芳庭也將以另一面貌呈現。王村煌也歡迎心之芳庭的老客戶回家，歷年新人只要持婚禮幣或是在心之芳庭宴客的照片都可享雙人免費入園；另外只要生肖屬蛇的消費者，只要出示相關證件就可以免費入園。

曾有媒體在去年爆料心之芳庭將歇業，但遭到業者否認，今天薰衣草森林集團舉辦媒體餐會，正式宣布北屯心之芳庭在3月31日結束，但明年3月集團在南投九九峰園區的全新旅遊據點將開幕，屆時心之芳庭也將以全新樣態迎客。

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▲台中大坑知名景點心之芳庭將熄燈號。（圖／記者游瓊華攝）

▲董事長王村煌也宣布接下來集團布局，除了進駐九九峰園區之外，也持續深耕北海道十勝岳渡假村。（圖／記者游瓊華攝）

王村煌表示，心之芳庭在台中大坑經營15年，因土地承租問題將在3月31日熄燈號，結束北屯經營據點，但此決定不代表心之芳庭的結束。當初心之芳庭從一片不看好到成為戶外婚禮的創始者，15年來共接待了320萬人次旅客造訪，也見證過3399對新人婚禮，舉辦了1249場戶外婚宴。

為了讓遊客好好說再見，心之芳庭將在過年期間舉辦感謝祭活動，1月29日到2月2日重新開放入園，生肖屬蛇以及歷年新人，只要持婚禮幣或是在心之芳庭宴客的照片都可享雙人免費入園優惠。

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