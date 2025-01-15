民進黨盤點藍白法案控「親中」　痛批弱化主權：選不贏就架空總統

▲民進黨立委王定宇、林楚茵、發言人吳崢出席記者會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委王定宇、林楚茵、民進黨發言人吳崢今（15）日由召開「紅色滲透步步進逼，藍白親中沒在客氣-國會毀台法案盤點」記者會痛批，國民黨與民眾黨立委圖謀以立法凌駕各憲政機關，強闖許多擴權、灑幣、親中法案，對照近年共諜起訴案數倍增、復康聯盟黨收受中國資金謀劃襲台、中國權宜船破壞台灣海底電纜，還亂逮捕台灣宗教人士等遭受中國紅色滲透、侵擾情事，藍白立委與中國相互裡應外合的手法，企圖破壞、弱化台灣民主憲政的真面目。

吳崢表示，中國不論是在中國的灰色戰術或在境內培植第五縱隊，針對台灣的壓力構成威脅越來越大，今年國安局提出報告，近兩年涉入共諜的人數呈高倍數成長，其中特別針對退役或現役軍人進行滲透。更有甚者，中國在台灣成立復康聯盟，鎖定台灣多處重要外交軍事設施，日前基隆外海的海底電纜被中國偽裝的貨輪來回巡弋刻意勾斷，台灣面對來自外部的滲透，外部國防、軍事的壓力，沒有一刻可以輕鬆。

吳崢痛批，國人共同的期待，一定是政府守護國人的安全，民進黨政府努力做的同時，也有賴國會的配合，但是藍白不斷在立法院提出法案傷害台灣主權，也時常譏諷民進黨只會抗中保台，但為何中國步步進逼之時，藍白不團結抵抗中國的壓力，保護台灣的國安呢？

王定宇表示，近來在立法院中，藍白陣營的多項提案明顯弱化台灣的主權、國家安全與人民權益。台灣好不容易在過去幾年間逐步強化國家安全，修補過去的漏洞，如終止共諜領退休金等不合理條款，但現在卻有提案試圖重啟安全漏洞，例如刪除吳斯懷條款。更令人憂心的是，有法案像《兩岸人民條例》的第29條修正案、《離島建設條例》等，將使中國資金、勞工、醫療直接進入離島，甚至無需符合中華民國的法規，形同將離島推向「一國兩制」的框架，嚴重威脅國家安全與公共利益。

林楚茵表示，昨日程序委員會中，藍白就讓去年遭受廣大民意反對的中配入籍年限縮短死灰復燃，準備要在本會期最後一次院會闖關通過。而在中國對台灰色地帶侵擾不斷，嚴重影響國家安全的同時，國民黨立委卻提出《國家安全戰略法草案》意圖削弱總統統帥權，要讓台灣整體國安戰略須到立法院報告，不僅恐使台灣國安戰略被中國掌握，更是藍白選不贏總統，就架空總統，藍白意圖掌控台灣國安。

林楚茵表示，藍白一方面擋NCC人事、砍NCC預算到只剩1元，後續又意圖修《衛星廣電法》讓紅媒回歸，更嚴重的是，還擬放寬媒體黨政軍條款。日前內政部才公布台灣有政黨被中國操控，未來倘若被中國掌控的政黨取得台灣媒體，後果恐不堪設想。藍白意圖配合紅色勢力，剝奪台灣人民選舉自由、新聞自由、言論自由和架空總統的惡行，須要讓全國民眾看清楚。