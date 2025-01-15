　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨盤點藍白法案控「親中」　痛批弱化主權：選不贏就架空總統

▲▼民進黨立委王定宇、林楚茵、發言人吳崢出席記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨立委王定宇、林楚茵、發言人吳崢出席記者會。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委王定宇、林楚茵、民進黨發言人吳崢今（15）日由召開「紅色滲透步步進逼，藍白親中沒在客氣-國會毀台法案盤點」記者會痛批，國民黨與民眾黨立委圖謀以立法凌駕各憲政機關，強闖許多擴權、灑幣、親中法案，對照近年共諜起訴案數倍增、復康聯盟黨收受中國資金謀劃襲台、中國權宜船破壞台灣海底電纜，還亂逮捕台灣宗教人士等遭受中國紅色滲透、侵擾情事，藍白立委與中國相互裡應外合的手法，企圖破壞、弱化台灣民主憲政的真面目。

吳崢表示，中國不論是在中國的灰色戰術或在境內培植第五縱隊，針對台灣的壓力構成威脅越來越大，今年國安局提出報告，近兩年涉入共諜的人數呈高倍數成長，其中特別針對退役或現役軍人進行滲透。更有甚者，中國在台灣成立復康聯盟，鎖定台灣多處重要外交軍事設施，日前基隆外海的海底電纜被中國偽裝的貨輪來回巡弋刻意勾斷，台灣面對來自外部的滲透，外部國防、軍事的壓力，沒有一刻可以輕鬆。

吳崢痛批，國人共同的期待，一定是政府守護國人的安全，民進黨政府努力做的同時，也有賴國會的配合，但是藍白不斷在立法院提出法案傷害台灣主權，也時常譏諷民進黨只會抗中保台，但為何中國步步進逼之時，藍白不團結抵抗中國的壓力，保護台灣的國安呢？

王定宇表示，近來在立法院中，藍白陣營的多項提案明顯弱化台灣的主權、國家安全與人民權益。台灣好不容易在過去幾年間逐步強化國家安全，修補過去的漏洞，如終止共諜領退休金等不合理條款，但現在卻有提案試圖重啟安全漏洞，例如刪除吳斯懷條款。更令人憂心的是，有法案像《兩岸人民條例》的第29條修正案、《離島建設條例》等，將使中國資金、勞工、醫療直接進入離島，甚至無需符合中華民國的法規，形同將離島推向「一國兩制」的框架，嚴重威脅國家安全與公共利益。

林楚茵表示，昨日程序委員會中，藍白就讓去年遭受廣大民意反對的中配入籍年限縮短死灰復燃，準備要在本會期最後一次院會闖關通過。而在中國對台灰色地帶侵擾不斷，嚴重影響國家安全的同時，國民黨立委卻提出《國家安全戰略法草案》意圖削弱總統統帥權，要讓台灣整體國安戰略須到立法院報告，不僅恐使台灣國安戰略被中國掌握，更是藍白選不贏總統，就架空總統，藍白意圖掌控台灣國安。

林楚茵表示，藍白一方面擋NCC人事、砍NCC預算到只剩1元，後續又意圖修《衛星廣電法》讓紅媒回歸，更嚴重的是，還擬放寬媒體黨政軍條款。日前內政部才公布台灣有政黨被中國操控，未來倘若被中國掌控的政黨取得台灣媒體，後果恐不堪設想。藍白意圖配合紅色勢力，剝奪台灣人民選舉自由、新聞自由、言論自由和架空總統的惡行，須要讓全國民眾看清楚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
竹科35歲工程師不舉慘分手！醫揪1問題：近期患者多3成
快訊／賴清德明早接見韓國瑜1hr！致詞公開直播　隨後閉門會談
狠撈4千萬　全台最大寶可夢卡偽造廠被抄了
轉「100萬孝親費」給媽　男星年收8位數…95%拿去理財
快訊／台南工安意外！工人被車床夾住　已無呼吸心跳
青少女梅毒暴增53倍　疾管署曝3因素
可用Apple Pay、LINE Pay嗶進站！北捷閘門將更

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

NCC不滿藍委刪業務費　洪孟楷：大半年沒主委民進黨真的在乎？

藍委提案刪光公視23億預算　王婉諭：請國民黨不要跟全台爸媽為敵

賴能你不能！黃國昌翻賴清德2008年對話　嗆綠雙標「不覺得可恥」？

沈伯洋揭「藍白立委不滿意度過半」　他曝民調3問題：是在藏什麼

民進黨盤點藍白法案控「親中」　痛批弱化主權：選不贏就架空總統

快訊／賴清德明早接見韓國瑜1hr！致詞公開直播　隨後閉門會談

遭王婉諭嗆「惡質」快道歉　王鴻薇又戰：陳椒華都看不下去了

鼎越自砍京華城20％容獎　游淑慧：還有728%容積率也算超高

嗆數發部爛到「心裡有數」　徐巧芯：業務費砍剩1元幫國家省錢

堅持砍台電2千億撥補　朱立倫談總預算表態：支持重要國防預算

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

陳奕認愛小10歲五分埔千金　穩交10個月「我出道她可能才9歲」

賓士妹勤美商圈搶車位　嗆「沒寫妳名字」結局超反轉！

造型師媽媽生重病　宋慧喬一聽「秒匯巨款」

NCC不滿藍委刪業務費　洪孟楷：大半年沒主委民進黨真的在乎？

藍委提案刪光公視23億預算　王婉諭：請國民黨不要跟全台爸媽為敵

賴能你不能！黃國昌翻賴清德2008年對話　嗆綠雙標「不覺得可恥」？

沈伯洋揭「藍白立委不滿意度過半」　他曝民調3問題：是在藏什麼

民進黨盤點藍白法案控「親中」　痛批弱化主權：選不贏就架空總統

快訊／賴清德明早接見韓國瑜1hr！致詞公開直播　隨後閉門會談

遭王婉諭嗆「惡質」快道歉　王鴻薇又戰：陳椒華都看不下去了

鼎越自砍京華城20％容獎　游淑慧：還有728%容積率也算超高

嗆數發部爛到「心裡有數」　徐巧芯：業務費砍剩1元幫國家省錢

堅持砍台電2千億撥補　朱立倫談總預算表態：支持重要國防預算

NCC不滿藍委刪業務費　洪孟楷：大半年沒主委民進黨真的在乎？

談王柏融辭退經典賽資格賽　陳傑憲尊重他的想法期待厲害新秀

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

56萬YTR雙胞胎女兒「出生未滿月」相繼離世　心碎發聲：無法言語的痛

餐酒館慶生變調！與闆娘吵架怒持酒瓶砸店　老闆一原因不提告

導入科技救災！台東縣消防節表揚警消及服務30年義消楷模

藍委提案刪光公視23億預算　王婉諭：請國民黨不要跟全台爸媽為敵

俄羅斯女模亮相哈爾濱　-20度穿削肩短裙服完美詮釋「美麗凍人」

賴能你不能！黃國昌翻賴清德2008年對話　嗆綠雙標「不覺得可恥」？

沈伯洋揭「藍白立委不滿意度過半」　他曝民調3問題：是在藏什麼

猛男著背心露腹肌「泰性感」　網友：可以加入Jolin的舞群

政治熱門新聞

中國跳票不買宏都拉斯白蝦　藍委轉頭砍外交部4億預算

名嘴祖師爺「志明」過世！　支持者震驚

藍營要砍業務費剩1元　數發部NCC回應

賴清德直面「釘孤枝」：不能判決不如意就抹煞

快訊／憲訴法暫時處分聲請收到了！　司法院證實：民進黨立委提出

快訊／鼎越自砍京華城20％容積獎勵

王婉諭獲不起訴要她道歉！王鴻薇3聲明回嗆

鍾佳濱自爆沒到場！選舉公報竟寫「野百合領袖」

柯建銘為何點燃大罷免潮？　媒體人分析：就是逼宮賴清德

TPOC民調／賴清德滿意度52.9%過半　「北北基」民眾最不滿

大刀砍下去！國民黨決議總預算文宣費砍光　這3部會業務費剩1元

林姿妙財產來源不明遭停職　怒提行政救濟

北捷閘門可用行動支付　10月底完工

天威部隊滲透變幹架　特種單位高手多

更多熱門

相關新聞

數發部業務費砍剩1元　徐巧芯：做多爛心裡有數

數發部業務費砍剩1元　徐巧芯：做多爛心裡有數

國民黨立院黨團決議大砍114年度中央政府總預算，其中數位發展部、國家通訊傳播委員會（NCC）、陸委會的業務費全部刪到剩1元，數發部發對此表示，「除無法推動數發部各項業務，勢必影響我國網路安全及傳輸品質，甚而衝擊公眾利益。」藍委徐巧芯今（15日）砲轟，打詐打得怎樣心裡還沒有數嗎？「要做那麼爛，自己就先回去檢討！」

談總預算表態　朱立倫：支持重要國防預算

談總預算表態　朱立倫：支持重要國防預算

韓、賴明喝咖啡和解？　朱立倫狂酸

韓、賴明喝咖啡和解？　朱立倫狂酸

賴清德直面「釘孤枝」：不能判決不如意就抹煞

賴清德直面「釘孤枝」：不能判決不如意就抹煞

謝龍介稱綠營沒人貼賴清德春聯　綠委曬照打臉：早貼了

謝龍介稱綠營沒人貼賴清德春聯　綠委曬照打臉：早貼了

關鍵字：

滲透國民黨國安立法院民眾黨民進黨林楚茵王定宇

讀者迴響

熱門新聞

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

男日抽出「1000c.c.牛奶痰」！醫嘆：已成台灣最大死因

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

精舍殺人關鍵原因曝　王薀眼睜睜看她遭虐死

跑友變砲友！建築師凍未條不倫7年慘了

不吃甜仍患糖尿病　身體1部位變粗是警訊

蹦闆副業營收超過50億「超狂年終曝光」！

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

女大生按摩熟睡遭店長硬上　「非常噁心」對話曝

快訊／「全台有雨」10級強風要來了　今降8℃越晚越冷

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

性侵案波及美樂蒂聯名！麥當勞2點回應

陸女緬甸獲救　爸爸高喊：有強大祖國

戒掉「1飲品」！他沒運動2個月血脂秒降...醫震驚

女控店員跨越癲癇客人　真相大逆轉

更多

最夯影音

更多

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面