日本博愛座禮讓「5類人」！律師「對比北捷」驚問：在反對什麼？

▲近年來博愛座讓位問題爭議不斷。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

博愛座設立的初衷本來是優先給有需要的民眾乘坐，但近年來台灣卻因為讓座議題爭議不斷。對此，律師葉慶元到日本旅遊，發現當地的捷運上也有設置博愛座，適用對象也和台北捷運禮讓的5種對象（年長者、行動不便者、孕婦、陪伴幼兒者及身心障礙者）差不多，這一現象讓他忍不住好奇台灣「為什麼要反對這件事呢？」引發網友熱烈討論。

律師葉慶元在臉書發文分享，表示日前帶著家人到日本四國旅遊，搭乘當地捷運時發現日本也設有博愛座，禮讓對象與北捷差不多，包含年長者、行動不便者、孕婦、陪伴幼兒者及身心障礙者，讓他不禁好奇「基本上禮讓的對象和北捷差不多啊，到底為什麼要反對這件事呢？」

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▲葉慶元律師發現日本博愛座禮讓對象和北捷差不多。（圖／翻攝自臉書／葉慶元律師 ）

貼文一出引發熱議，不少人表示搭捷運這麼久，從未遇過爭議，「根本就是無聊炒作，我搭捷運從來沒遇過這種問題」、「有問題的不是博愛座，解決方法也不是廢掉，而是教育好大家」、「博愛座能成為話題，前提是有相當一部分年輕人道德心下降或喪失」、「捷運電扶梯要站哪一邊也能吵，很無聊」。不過也有網友表示「他們博愛座是一區，位子很多」、「日本也有很多糾紛哦，日劇和電影都有描述」。

近年來北捷因博愛座讓位問題頻頻鬧出爭議。為了減少輿論壓力，衛生福利部社會及家庭署2024年宣布修正《身心障礙者權益保障法》第53條草案，擬將「博愛座」改名為「優先席」，更將適用對象從老弱婦孺擴大修正為「身心障礙者或其他實際有需求者」，希望落實優先禮讓給有需要者的精神。

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