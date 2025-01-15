美國TikTok禁制令即將生效　估700萬企業短少330億收入

▲TikTok。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

由於美國政府對TikTok祭出禁制令即將生效，推估屆時會對美國民眾與企業產生極大的影響。TikTok方面估計，禁令一旦生效，恐會導致美國700萬企業短少10億美元（折合新台幣約330億元）的收入，同時也可能在一個月內讓全美200萬名創作者損失高達3億美元（折合新台幣約100億元）的收入。

根據《CNN》報導指出，過去曾是芝加哥某大型律師事務所的合夥人的莫利納羅（Joanne Molinaro）也因為這個禁制令的關係，又要再度改變人生。先前他曾歷經十多年的高壓工作，後續在疫情期間，莫利納羅開始在TikTok上發布烹飪視頻，沒想到意外走紅。一年後，莫利納羅決定辭去高壓的律師職務，專注於經營@TheKoreanVegan賬號，並出版食譜、在TikTok和Instagram上累積超過300萬追隨者。然而，這樣的成功可能因TikTok在美國面臨的禁令威脅而化為泡影。

據了解，美國政府對TikTok祭出的禁令將於19日生效。美國政府認為，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）位於中國，可能威脅國家安全。美國司法部指出，TikTok可能被用於數位間諜或地緣政治操控。但TikTok的律師認為，這項禁令違反了《第一修正案》，剝奪了平台及其用戶的言論自由權。

後續美國最高法院就此案進行口頭辯論。多數法官對國家安全問題表示關切，並傾向於支持禁令。首席大法官羅伯茨（John Roberts）及其他法官質疑，TikTok是否應受到特別監管，以防止中國政府利用該平台進行情報活動。但TikTok的律師強調，禁令會摧毀平台內容及其對創作者的影響力。

阿拉巴馬大學助理教授馬多克斯（Jess Maddox）表示，禁令對創作者和小型企業根本就是一場災難，即使他們有能力適應，也需要時間來應對財務損失。

但與此同時，禁令的生效，或許能為YouTube、Instagram等競爭平台帶來機會，但對創作者而言，轉向其他平台是十分不易的。目前已有一些創作者正在努力擴展至其他平台以分散風險。莫利納羅坦言，社交媒體的本質就像在沙地上建房，隨時可能崩塌，因此他未雨綢繆，試圖建立更穩固的基礎。

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