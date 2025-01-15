剛畢業！她「揹學貸」被討孝親費心累：能不能等我有能力再給

▲原PO認為，她剛畢業還有10幾萬學貸要還，如果給孝親費就所剩無幾了。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

近日一名女網友表示，她剛畢業考上鐵飯碗工作，爸媽要求給孝親費，但她很不想給，「如果說給孝親費是因為子女要有養育之恩，但能不能等我有能力再要求給孝親費。」

原PO在Dcard以「真的不是很想給孝親費」為題發文，表示「剛畢業應屆考上鐵飯碗的工作，被要求要給孝親費，但我內心很不想給」，現在家人是租屋，家人稱給孝親費是要貼補家用，表現她的孝心。

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原PO說，「表現孝心不一定要給孝親費才叫有孝心吧，加上未成年前的所有紅包都被拿走，大學是自己要付學費，現在剛畢業還有10幾萬學貸要還，如果要給孝親費金額再外加伙食跟投資就幾乎無法再存額外的零用金（等於平常沒有娛樂消費），我自己是有提出等我還完學貸再給，只是家人不接受這個提議。」

原PO表示，她也要求哥哥跟姐姐也要給孝親費，他們的薪水比她高2萬，「我覺得有點負擔，加上我還想往上考，課程的錢也是筆不小的數目，想到就覺得心很累，如果說給孝親費是因為子女要有養育之恩，但能不能等我有能力再要求給孝親費。」

貼文一出，網友紛紛留言「考上公職最大的優勢就是可以利用現職薪水+公教低利貸款來投資，這樣已經可以過上很不錯的生活，那妳把錢給父母能幹嘛」、「建議妳搬出去住，一毛都不用給，也不用看他們臉色」、「妳才剛畢業，先投資自己。市場都在，準備好再投入，急不來的」、「妳剛出社會工作先不要給，等還完學貸再給就好」。

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