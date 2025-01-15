刮刮樂中獎！擺攤阿婆確認完突現「1詭異行為」...網傻眼：像慣犯

▲不少民眾喜歡在春節期間買刮刮樂試手氣，不過卻有網友遇到不愉快的經驗。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

許多人都會買刮刮樂，但會不會中獎都是運氣。一名女子日前在市場跟一名身障阿婆買刮刮樂，還沒全部刮完就被阿婆收走，並換給她現金。她只是想拍照留念，阿婆卻怎樣都不肯拿出來，讓她覺得超氣憤。

原PO在Dcard以「刮刮樂中獎心情還很差」為題發文，表示日前去黃昏市場買菜，剛好看到一個阿婆在賣刮刮樂，以往她都會幫忙，因此買了一張，刮完發現疑似中了200元，還來不及認真看，就被阿婆拿走，戴上老花眼鏡看完後收進包包裡，並反問她要繼續玩或換現金。

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原PO選擇拿現金，但想分享中獎的喜悅，於是詢問是否可以拍照，殊不知阿婆態度堅定拒絕，「我已經收進去了欸，很亂找不到了」、「這裡是我放現金的地方，很亂妳找不到」，說什麼就是不拿出來。

原PO表示，她有看到那張刮刮樂，而且很大張，猜測可能是跟實際中獎金額差很大，阿婆才會有這樣的反應，「反正刮完整個心情不是很好，從一開始不給選、在刮的時候被催促、刮完馬上被拿走、最後我想拍照分享也被拒絕，整個感覺有夠差的」。

經歷曝光後，引發一陣討論，網友紛紛表示：「妳被搶劫了」、「這阿婆熟練到像是慣犯了」、「好險現在我都習慣先自己用app掃一下」、「可憐之人必有可恨之處」、「彩券行買就好，服務親切」。

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