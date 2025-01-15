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大陸 大陸焦點 特派現場

36歲母親克服恐懼當蜘蛛人　爬30公尺高電塔扛家計

▲36歲的陳汝為扛起家計，選擇當蜘蛛人爬電塔賺取較高的收入。（圖／翻攝極目新聞）

▲36歲的陳汝為扛起家計，選擇當蜘蛛人爬電塔賺取較高的收入。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸社群網路近日傳出一支影片，內容是一名四川男子為兒賺取醫藥費，在下雪天氣裡，爬上特高壓線進行高空作業，引起不少網友共鳴和討論。輿論發酵後，部分網友發現，為了家計從事攀爬電塔維修高度危險工作的還有一名名為陳汝的女子，她為了家裡肢障的兒子和務工受傷在家養傷的先生，克服恐懼投入這份工作。

▲陳汝在電塔上享受一般人無法時常體驗的「高空用餐」時刻。（圖／翻攝極目新聞）

▲陳汝在電塔上享受一般人無法時常體驗的「高空用餐」時刻。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，2024年底，陳汝找了一份鐵塔建設的工作，獨自來到千里之外的陝西，開始了她的打工生涯。在高空作業領域，36歲的陳汝是一名新人，之前沒爬過這麼高的地方。她坦言，剛入行時自己非常害怕，每次登塔都戰戰兢兢，需要不斷地做心理建設，後面才逐漸適應了這份工作。

陳汝的老家在四川山村，兒子小時候被石頭砸中腳成了一條腿截肢的肢體殘障人士，先生為了家中生計在外務工，沒想到在2024年意外受傷無法工作，家庭的重擔只好由陳汝一肩挑起。

陳汝每天早上6時30分準時上工，一直忙到天黑才收工，工地老闆包食宿，幾乎除了用餐時間，上工時都待在電塔上，然而，辛勤的付出也給她帶來一筆可觀的收入。

陳汝提到，整個施工隊伍中，她是為數不多的女性，沒有相關工作經驗，所以她必須更加努力地工作，第一個月，她就賺到1萬元（人民幣，下同），「發工資那天特別開心，幹活時的辛苦和疲憊全都忘記了。」

陳汝堅定地表示，「為了孩子，我什麼都能幹。趁著年輕，要多掙些錢，給孩子一個更好的未來。」

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