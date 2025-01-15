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快訊／中火職安22項不合格　2發電機組遭勒令停工...開罰106萬

▲台中火力發電廠,稽查。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中火力發電廠今天遭突襲稽查，被揪出22項違規，遭罰106萬元。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府聯合中央實施歲末春安勞動檢查，突襲稽查台電台中火力發電廠全廠區，結果發現22項缺失，勒令2處發電機組停工，並裁罰新台幣106萬。另外，勞動部特別針對施高空2米安全防護措、海風大鏽蝕牆面與鋼條散落於地做出職災警示，台中市府副秘書長張大春也在現場要求立即改善。

據悉，22項缺失中，除了高空2米安全防護措、海風大鏽蝕牆面與鋼條散落沒有設立警示提醒工作人員之外，還有高空作業車操作人員沒有證照、沒有戴背負式安全帶、排風機沒護罩、承攬管理未落實等。

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今(15)日由副秘書長張大春、勞工局副局長羅群穆、勞動部次長李健鴻一同率隊至台電台中發電廠，針對高危害風險作業場所突擊稽查。

▲台中火力發電廠,稽查。（圖／記者游瓊華攝）

▲張大春指出，市府在歲末春安期間，將陸續實施3場次職業安全衛生宣導會，針對各行業高風險事業單位實施200場次專案檢查。（圖／市府提供）

張大春強調，勞動部日前宣布1月7日至2月12日為春安檢查，市長盧秀燕非常重視勞工朋友的安全，要求全力配合勞動部加強各項防災措施，因農曆新年將至，許多事業單位之歲、維修等趕工作業頻繁，感謝勞動部次長李健鴻今日特別率隊至台中稽查，確保工安無虞。

張大春指出，市府在歲末春安期間，將陸續實施3場次職業安全衛生宣導會，針對各行業高風險事業單位實施200場次專案檢查，並要求事業單位對場區內高風險作業，落實危害風險辨識、評估及控制。

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